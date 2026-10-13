Udhëheqësi i Jemenit zotohet të vazhdojë operacionin ushtarak derisa të marrë fund grushti i shtetit i Huthive

Operacioni ushtarak kundër Huthive do të vazhdojë deri në përfundimin e grushtit të shtetit të tyre dhe rivendosjen e institucioneve shtetërore, tha të martën kreu i Këshillit Presidencial të Udhëheqjes të Jemenit, transmeton Anadolu.
Në një fjalim me rastin e 63-vjetorit të revolucionit të 14 tetorit 1963, i cili çoi në pavarësinë e Jemenit, Rashad al-Alimi tha se operacioni “Agimi i Jemenit” po përparon drejt objektivit përfundimtar të “përfundimit të grushtit të shtetit” të Huthive, të mbështetur nga Irani, rivendosjes së institucioneve shtetërore dhe vendosjes së armëve, si dhe të vendimeve për luftën dhe paqen, ekskluzivisht nën autoritetin e institucioneve kushtetuese.
“Ky vendim tashmë ka hyrë në fuqi dhe nuk ka kthim pas, pavarësisht sakrificave”, tha ai.
Ai tha se operacioni u nis “pasi u shteruan mundësitë për uljen e tensioneve”, duke akuzuar grupin se këmbëngul në vazhdimin e luftës dhe zgjerimin e sulmeve ndaj qyteteve, fshatrave, vendeve fqinje dhe rrugëve ujore ndërkombëtare.
Sipas tij, qëllimi i operacionit është rivendosja e institucioneve shtetërore, mbrojtja e qytetarëve dhe garantimi që asnjë grup i armatosur të mos mund të anashkalojë vullnetin popullor apo të kërcënojë vendet fqinje dhe rrugët ndërkombëtare të transportit detar.
Duke iu referuar zhvillimeve në provincën Taiz, al-Alimi u zotua se shteti do të vazhdojë të punojë “me të gjitha kapacitetet e tij” për të mbrojtur provincën, për të rihapur rrugët e saj dhe për të lehtësuar vuajtjet e banorëve.
Ai tha se ka udhëzuar qeverinë, autoritetet lokale dhe agjencitë përkatëse të mobilizojnë burimet në dispozicion për të përmbushur nevojat urgjente humanitare, për të siguruar ushqime dhe ilaçe, për të ndihmuar personat e zhvendosur dhe familjet e prekura, si dhe për të garantuar furnizimet dhe funksionimin e rrugëve jetike.
Ai shtoi se mbrojtja e sigurisë dhe stabilitetit në jug, si dhe garantimi i të drejtave dhe aspiratave të banorëve të tij, janë pjesë përbërëse e përgjegjësisë kombëtare të shtetit.
– Mesazh për banorët e zonave të kontrolluara nga Huthit
Al-Alimi u tha banorëve të zonave të kontrolluara nga Huthit se ata “nuk janë objektiv” i operacionit, duke theksuar se siguria, të drejtat dhe dinjiteti i tyre janë ndër motivet kryesore të tij.
Ai u bëri thirrje që t’i mbrojnë fëmijët nga fushatat e rekrutimit, të mos i dërgojnë në luftërat e grupit dhe të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe zonave të luftimeve.
Ai gjithashtu i nxiti të përfitojnë nga masat e shpallura për kthim të sigurt dhe amnisti, në përputhje me kushtet ligjore përkatëse.
Al-Alimi rikonfirmoi përkushtimin e këshillit ndaj “drejtësisë së çështjes së jugut” dhe mbështetjen e tij për rezultatet e dialogut mes palëve jugore, nën kujdesin e Arabisë Saudite.
Ai bëri thirrje për “një zgjidhje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse që trajton padrejtësitë e së kaluarës, respekton vullnetin popullor dhe garanton të drejtat, partneritetin dhe një të ardhme të sigurt për të gjithë”.
– Dënimi i sulmeve ndaj Arabisë Saudite
Al-Alimi dënoi sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite fqinje, veçanërisht goditjen ndaj Aeroportit Ndërkombëtar “Mbreti Khalid”, për të cilën tha se shkaktoi vrasjen dhe plagosjen e civilëve dhe pelegrinëve të Umres nga disa kombësi.
Ai dënoi gjithashtu sulmet ndaj objekteve civile dhe atyre jetike, si dhe kërcënimet ndaj sigurisë së vendeve të shenjta.
Siguria dhe stabiliteti i Arabisë Saudite janë “të lidhura ngushtë me sigurinë e Jemenit dhe interesat e qytetarëve të tij”, tha ai, duke shtuar se sulmet ndaj sigurisë dhe objekteve civile të mbretërisë përbëjnë sulme ndaj interesave jetike të popullit jemenas dhe stabilitetit të gjithë rajonit.
Ai falënderoi mbretin saudit Salman dhe princin e kurorës, Mohammed bin Salman, për mbështetjen ndaj institucioneve shtetërore, forcave të armatosura dhe agjencive të sigurisë së Jemenit.
Al-Alimi vlerësoi gjithashtu ndihmën saudite për ekonominë dhe buxhetin publik të Jemenit, mbështetjen për shërbimet dhe pagat, ndihmën humanitare, çminimin, rindërtimin dhe projektet e zhvillimit.
Deklarata vjen në kohë përshkallëzimi ushtarak që nisi në korrik dhe që është më i madhi që nga periudha e qetësisë relative pas armëpushimit të ndërmjetësuar nga OKB-ja, i cili hyri në fuqi në vitin 2022.
Jemeni është përfshirë nga lufta që kur Huthit morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe të disa prej 22 provincave të vendit në vitin 2014, duke nxitur ndërhyrjen e një koalicioni arab të udhëhequr nga Arabia Saudite fqinje në vitin 2015, në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.