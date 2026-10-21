Udhëheqësi i opozitës izraelite zotohet të japë dorëheqjen në vend që të shërbejë nën Netanyahun

Udhëheqësi i opozitës izraelite, Gadi Eisenkot, u zotua të mërkurën se do të japë dorëheqjen “brenda një ore” në vend që të shërbejë nën kryeministrin Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
Izraeli pritet të mbajë zgjedhjet e përgjithshme më 27 tetor, ndërsa sondazhet tregojnë se as blloku i Netanyahut dhe as kampi opozitar i Eisenkotit nuk pritet të sigurojnë shumicën për formimin e qeverisë.
“Ju jap fjalën se kategorikisht nuk do të shërbej nën Netanyahun, as në kuadër të një marrëveshjeje për rotacionin e kryeministrit dhe, nëse kjo ndodh, do të jap dorëheqjen pas një ore”, tha Eisenkot për radion lokale 103 FM.
Deklaratat e Eisenkotit vijnë në një kohë kur po shqyrtohet mundësia e formimit të një qeverie të unitetit kombëtar, nëse as blloku i Netanyahut dhe as opozita hebraike nuk sigurojnë 61 nga 120 vendet e nevojshme për formimin e qeverisë.
Sipas këtyre skenarëve, Netanyahu dhe Eisenkot mund të alternohen në postin e kryeministrit në një qeveri që përjashton partinë e ekstremit të djathtë Fuqia Hebraike, të drejtuar nga ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir.
Teorikisht, secili bllok mund të formojë qeverinë duke u bashkuar me partitë palestineze që pritet të hyjnë në Knesset, por deri më tani të dyja palët e kanë refuzuar këtë mundësi.
Palestinezët përbëjnë më shumë se 20 për qind të popullsisë së Izraelit, e cila tejkalon 10 milionë banorë.
Ministrat dhe udhëheqësit e opozitës izraelite e akuzojnë Katarin se mbështet grupin palestinez Hamas në Rripin e Gazës. Doha i mohon akuzat, duke thënë se ndihma e saj humanitare për palestinezët në enklavë është dërguar përmes Tel Avivit dhe OKB-së.
Netanyahu është në krye të qeverisë aktuale që nga fundi i dhjetorit të vitit 2022, duke udhëhequr një koalicion që përshkruhet gjerësisht si më i djathti në historinë e Izraelit.
Netanyahu përballet gjithashtu me akuza për korrupsion, ryshfet dhe shkelje të besimit në tri çështje gjyqësore.
Përveç gjyqit të brendshëm për korrupsion, Netanyahu është në kërkim nga Gjykata Penale Ndërkombëtare që nga viti 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Rripin e Gazës, ku më shumë se 74.000 njerëz janë vrarë në një luftë gjenocidale që nga tetori i vitit 2023.