Udhëtimi kontrovers i shkollës kosovare në Izrael, në mes të dhunës në Gaza

Në një postim në rrjetin social Facebook, Shkolla Fillore dhe e Mesme e Ulët “Meto Bajraktari” në Prishtinë, nën drejtimin e drejtoreshës Kreshnike Kabashi, ka njoftuar se nxënësit e kësaj shkolle, së bashku me një pjesë të stafit, do të nisen për një udhëtim studimor në Izrael.
Ky udhëtim organizohet në kuadër të një projekti binjakëzimi me shkollën izraelite “Magshimim Nahariya”, dhe tha se ka për qëllim zhvillimin e aktiviteteve ndërkulturore dhe krijimin e miqësive mes nxënësve kosovarë dhe atyre izraelitë.
Pjesë e këtij udhëtimi do të jenë gjithashtu përfaqësues nga Drejtoria e Arsimit, dhe udhëtimi është mbështetur nga vet Drejtori i Arsimit të Prishtinës, Samir Shahini.
Vizita e nxënësve kosovarë po realizohet në një kohë kur shumë shtete kanë vendosur sanksione ndaj Izraelit dhe kanë bojkotuar bashkëpunimin me shtetin izraelit për shkak të fushatës ushtarake që ka zgjatur gati dy vjet në Gaza, ku janë vrarë rreth 70,000 persona, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Komisioni Hetimor i OKB-së ka konstatuar në shtator të këtij viti se Izraeli ka kryer dhe po vazhdon të kryejë gjenocid kundër palestinezëve në Gaza.
Poashtu, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhër-arreste kundër kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant vitin e kaluar, me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Kujtojmë se, në këtë shkollë, po nën drejtimin zonjës Kabashi, nëntorin e kaluar ishte organizuar një aktivitet për nder të 28 Nëntorit, ku gjatë një shfaqjeje teatrale, fëmijët u përfshinë në skena dhune që nxitnin armiqësi ndaj popullit turk. Në këto skena, nxënësit paraqiteshin me shpata dhe u përhapën mesazhe urrejtjeje që ishin në kundërshtim me vlerat e tolerancës dhe bashkëjetesës mes popujve.
Pas këtij incidenti, ish-drejtoresha e arsimit në Prishtinë, Jehona Lushaku Sadriu, i kërkoi falje ambasadës turke për ngjarjen.