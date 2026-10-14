UKMTO: Një anije kontejnerësh dhe një tanker goditen nga predha të panjohura në Ngushticën e Hormuzit

Një anije transporti me kontejnerë dhe një tanker nafte janë goditur nga predha të panjohura në dy incidente të ndara në Ngushticën e Hormuzit të martën, njoftoi agjencia e Operacioneve të Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), transmeton Anadolu.
Në dy njoftime të veçanta të datës 13 tetor, agjencia tha se burime të verifikuara kanë raportuar se secila prej anijeve është goditur nga një predhë e panjohur.
“Autoritetet po hetojnë”, tha UKMTO-ja në të dy njoftimet.
Agjencia nuk bëri të ditur identitetin e anijeve dhe nuk dha detaje për viktima, dëme materiale apo autorët e sulmeve. Oraret e të dy incidenteve mbeten të pakonfirmuara.
“Anijeve u këshillohet të lundrojnë me kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë te UKMTO-ja”, shtoi agjencia.
Që nga prilli, Irani ka vendosur kufizime për trafikun detar në Ngushticën e Hormuzit, përfshirë përcaktimin e korridoreve të lundrimit dhe detyrimin për koordinim paraprak me Marinën e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC).
Më 30 maj, Teherani njoftoi se anijet që kalojnë nëpër ngushticë do të duhet të marrin autorizim paraprak nga Marina e IRGC-së, duke paralajmëruar se kalimi pa leje do të përbënte “kërcënim për sigurinë”.
Zhvillimet vijnë në një kohë tensionesh të vazhdueshme mes Iranit dhe SHBA-së lidhur me lundrimin në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët strategjike më të rëndësishme në botë për furnizimin me energji dhe mallra, si dhe çështje kyç në negociatat mes dy palëve.
Lufta nisi me sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, përpara se në prill të arrihej një armëpushim. Përplasjet mes Washingtonit dhe Teheranit rifilluan më vonë, ndërsa negociatat ngecën, pavarësisht se të dyja palët nënshkruan një marrëveshje kornizë në qershor.