UKMTO paralajmëron për pirateri të mundshme pas raportimeve për anije të dyshimta pranë anijeve në Gjirin e Adenit

Qendra Britanike për Operacionet e Tregtisë Detare (UKMTO) ka paralajmëruar për mundësi piraterie, pas raportimeve për “aktivitet të dyshimtë në Gjirin e Adenit”, transmeton Anadolu.
“UKMTO ka marrë raportime nga burime të ndryshme për aktivitet të dyshimtë në Gjirin e Adenit”, tha agjencia detare britanike në rrjetin social amerikan X, duke shtuar se aktiviteti mund të jetë “tregues i veprimtarisë së grupeve të piraterisë”.
Agjencia bëri të ditur se disa anije të vogla të dyshimta janë parë pranë anijeve tregtare, përfshirë një anije me ngjyrë të gjelbër dhe të kaltër, me nëntë persona në bord, e pajisur me dy shkallë dhe një grep.
Agjencia tha se “autoritetet po hetojnë” dhe u bëri thirrje anijeve që kalojnë nëpër këtë zonë të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.
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