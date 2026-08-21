Ukraina: 2 persona u vranë dhe 8 u plagosën në sulmet ruse gjatë natës në rajonet Kharkiv dhe Sumi

Dy persona u vranë dhe 8 të tjerë u plagosën në sulmet ruse gjatë natës në rajonet ukrainase të Kharkivit dhe Sumit, thanë autoritetet lokale, transmeton Anadolu.
Guvernatori i Kharkivit, Oleh Syniehubov, tha se dy persona u vranë dhe dy të tjerë u plagosën në sulmet ruse, të cilat dëmtuan infrastrukturën civile.
Në rajonin e Sumit, gjashtë persona u plagosën, përfshirë një vajzë 16-vjeçare, tha guvernatori Oleh Hryhorov.
Në rajonin e Odesës, një sulm me dron rus dëmtoi pikën kufitare Tabaky me Moldavinë, duke bërë që autoritetet të pezullojnë funksionimin e saj, njoftoi Shërbimi Shtetëror i Rojës Kufitare të Ukrainës.
“Pala moldave është informuar për situatën”, tha ai.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës pretendoi se Rusia lëshoi 135 dronë gjatë natës, 107 prej të cilëve u neutralizuan në pjesët veriore, jugore dhe lindore të vendit.
Ndërkohë, në rajonin e Permit në Rusi, dronët ukrainas plagosën një person dhe dëmtuan një objekt industrial, tha guvernatori Dmitry Makhonin.
Kanalet monitoruese në Telegram pretenduan se objekti besohej të ishte rafineria e naftës Lukoil-Permnefteorgsintez, ku shpërtheu një zjarr.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë pretendoi se forcat e saj kapën ose shkatërruan gjatë natës 325 dronë ukrainas në territorin e federatës, Krimenë e aneksuar dhe ujërat e Detit Azov dhe Detit të Zi.
Ajo gjithashtu pretendoi se Moska goditi infrastrukturën portuale ukrainase të përdorur nga trupat, përfshirë magazinat në portin e Renit që përmbanin armë, pajisje ushtarake dhe furnizime.
Verifikimi i pavarur i këtyre pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.