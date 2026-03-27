Ukraina dhe Arabia Saudite arrijnë një “marrëveshje” mbrojtjeje mes luftës ShBA-Izrael kundër Iranit

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha të premten se vendi i tij dhe Arabia Saudite kanë arritur një “marrëveshje të rëndësishme” për bashkëpunim në mbrojtje gjatë vizitës së tij në vendin e Gjirit.
Në një deklaratë në platformën sociale amerikane X, Zelenskyy tha se marrëveshja mes ministrive të mbrojtjes të të dy vendeve u nënshkrua para takimit të tij me Princin e Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman.
“Ajo vendos bazat për kontrata të ardhshme, bashkëpunim teknologjik dhe investime. Gjithashtu forcon rolin ndërkombëtar të Ukrainës si një kontribuese në siguri”, tha ai.
Lidhur me takimin me princin e kurorës saudite, ai deklaroi se diskutuan situatën në Lindjen e Mesme dhe në rajonin e Gjirit në tërësi, zhvillimet në tregjet e karburanteve dhe bashkëpunimin e mundshëm energjetik, ndër çështje të tjera.
Presidenti ukrainas mbërriti në Arabinë Saudite të enjten, ku tha se janë planifikuar “takime të rëndësishme”.
“Ndërtimi i sistemit”
Më herët të premten, Zelenskyy u takua me një grup ekspertësh ushtarakë ukrainas që kanë qenë në vendin e Gjirit gjatë javës së kaluar për të ndihmuar në kundërshtimin e dronëve iranianë.
Marrëveshja e nënshkruar mes Ukrainës dhe Arabisë Saudite “nuk ka të bëjë vetëm me interceptorët si të tillë, por me ndërtimin e një sistemi, integrimin e tij me komponentë të tjerë të mbrojtjes ajrore, përvojën ukrainase në përdorimin e tij, inteligjencën artificiale dhe të gjithë elementët e tjerë të analizës së të dhënave të nevojshme për të kundërshtuar Shahedët dhe dronë të tjerë”, tha një zyrtar për AFP-në në kushte anonimiteti.
Kievi ka kërkuar të shfrytëzojë ekspertizën e tij në rrëzimin e dronëve rusë për të ndihmuar vendet e Gjirit, të cilat po sulmohen me të njëjtin lloj dronësh Shahed të projektuar nga Irani që Rusia i përdor kundër Ukrainës.
Kievi ka përdorur një kombinim të interceptorëve të lirë të dronëve, mjeteve të bllokimit elektronik dhe armëve kundërajrore për të rrëzuar dronët rusë të lëshuar ndaj qyteteve të tij çdo natë për katër vite rresht.
Ukraina ka propozuar shkëmbimin e interceptorëve të saj me raketa shumë më të shtrenjta të mbrojtjes ajrore që vendet e Gjirit përdorin për të rrëzuar dronët iranianë.
Ukraina thotë se i nevojiten më shumë prej tyre për të përballuar sulmet me raketa ruse.