Ukraina: Nuk kemi drejtuar dronë drejt Bullgarisë apo vendeve të tjera partnere

Ukraina njoftoi sot se Forcat e saj të Mbrojtjes nuk kanë drejtuar dronë drejt Bullgarisë apo ndonjë vendi tjetër partner, transmeton Anadolu.
Ministrja e Jashtme bullgare Velislava Petrova i bëri këto komente gjatë takimit me ambasadoren ukrainase Olesya Ilashchuk lidhur me një dron që hyri në hapësirën ajrore bullgare të shtunën dhe shpërtheu pranë tubacionit të gazit natyror Trans-Ballkanik, afër kufirit rumun.
Sipas Ambasadës së Ukrainës në Bullgari, Ilashchuk tha se lufta e vazhdueshme e Rusisë kundër Ukrainës është “arsyeja kryesore” për incidentin. “Forcat e Mbrojtjes së Ukrainës nuk drejtuan dronë drejt Bullgarisë, as drejt ndonjë vendi tjetër partner”, tha ajo duke shtuar se Kievi është “plotësisht i hapur” për të bashkëpunuar në hetim.
Ilashchuk tha se sulmet intensifikuese të Rusisë ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile në Ukrainë përbëjnë kërcënim të drejtpërdrejtë për vendet fqinje. Ajo shtoi se përfundimi i luftës sa më shpejt të jetë e mundur është kritik për sigurinë rajonale dhe i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të ushtrojë më shumë presion mbi Kremlinin për të bërë paqe.
Duke shprehur shqetësim serioz për incidentin, Petrova theksoi se çdo hyrje e paautorizuar në hapësirën ajrore bullgare është e papranueshme, sipas Ministrisë së Jashtme bullgare.
Ajo kërkoi të gjitha informacionet e disponueshme nga Ukraina për të ndihmuar në zbardhjen e incidentit dhe bëri thirrje për masa për të parandaluar raste të ngjashme si dhe kanale komunikimi të drejtpërdrejta dhe efektive midis autoriteteve të të dy vendeve, tha ministria.
Të dyja palët ranë dakord të mbajnë koordinim të ngushtë gjatë hetimit.
Shefi i Mbrojtjes bullgare, Emil Eftimov tha të dielën se droni mund të jetë devijuar nga lufta elektronike dhe se autoritetet nuk besojnë se incidenti ishte një veprim i qëllimshëm kundër Bullgarisë.
Autoritetet bullgare thanë se besohet që droni i përket ushtrisë ukrainase.