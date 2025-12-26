Ukraina pretendon se ka rimarrë 5 fshatra nga forcat ruse në rajonin Dnipropetrovsk

Ushtria ukrainase pretendoi sot se forcat e saj kanë rimarrë pesë fshatra në rajonin Dnipropetrovsk pas një kundërofensive që ka zgjatur mbi 100 ditë, transmeton Anadolu.
“Operacioni për marrjen e vendbanimeve zgjati më shumë se 100 ditë gjatë vjeshtës së vitit 2025, me mbështetjen e ushtarëve nga Korpusi i 20-të i Ushtrisë”, tha Regjimenti i 225-të i Veçantë Sulmues në një deklaratë.
Njësia ushtarake shtoi gjithashtu se Batalioni i 3-të Sulmues ka mbajtur pozicionet e tij dhe ka zhvilluar veprime të vazhdueshme ofensive gjatë gjithë periudhës, duke e përshkruar përparimin e qëndrueshëm si “rast unik” për njësinë.
Komanda ushtarake theksoi se të gjithë pjesëtarët e përfshirë në operacion janë propozuar për dekorata shtetërore.
Në deklaratë thuhet se në ditët në vijim do të publikohen më shumë detaje dhe rrëfime nga ushtarët e përfshirë.
Raportimet për përparim vijnë ndërsa vija e frontit vazhdon të ndryshojë në lindje dhe jug të Ukrainës, me të dyja palët që ndërmarrin ofensiva të kufizuara për të siguruar pozita strategjike para se të ashpërsohet dimri.
Dnipropetrovski ka mbetur një objektiv i shpeshtë i sulmeve me rreze të gjatë dhe i inkursioneve tokësore, për shkak të afërsisë me zonat aktive të konfliktit në Donetsk dhe Zaporizhia.
Pala ruse ende nuk ka komentuar mbi pretendimet e fundit të Ukrainës, ndërsa verifikimi i pavarur mbetet i vështirë për shkak të luftimeve në vazhdim.