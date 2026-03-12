UNHCR: Intensifikimi i konfliktit ka zhvendosur përkohësisht deri në 3,2 milionë njerëz në Iran

Deri në 3,2 milionë persona mund të jenë zhvendosur përkohësisht brenda Iranit ndërsa konflikti po intensifikohet, tha sot agjencia e OKB-së për refugjatët, transmeton Anadolu.
Sipas UNHCR-së, vlerësimet paraprake tregojnë se mes 600.000 dhe një milion familje iraniane janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të konfliktit në vazhdim.
Shumica e të zhvendosurve besohet se po largohen nga Teherani dhe qytete të tjera të mëdha, duke u drejtuar drejt provincave veriore dhe zonave rurale në kërkim të sigurisë.
“Shifra ka të ngjarë të vazhdojë të rritet ndërsa lufta vazhdon, duke shënuar një përshkallëzim shqetësues të nevojave humanitare”, tha Ayaki Ito, drejtor për mbështetje emergjente dhe programe në UNHCR dhe koordinator i reagimit ndërrajonal për refugjatët për emergjencën në Lindjen e Mesme.
Kriza po prek edhe refugjatët që tashmë jetojnë në Iran, veçanërisht afganët, të cilët përbëjnë popullsinë më të madhe të refugjatëve në vend.
Këto familje janë veçanërisht “të cenueshme duke pasur parasysh situatën e tyre tashmë të pasigurt dhe rrjetet e kufizuara të mbështetjes”, tha Ito.
UNHCR-ja tha se po përshtat operacionet e saj në Iran, duke punuar me autoritetet kombëtare dhe partnerët humanitarë për të vlerësuar nevojat dhe për t’u përgatitur për lëvizje të mëtejshme të popullsisë.
Agjencia gjithashtu u bëri thirrje të gjitha palëve të mbrojnë civilët dhe të sigurojnë qasje humanitare, ndërsa u kërkoi vendeve t’i mbajnë kufijtë të hapur për ata që kërkojnë siguri në përputhje me detyrimet ndërkombëtare.