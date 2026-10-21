UNHCR: Mbi 250 mijë të zhvendosur në Jemen që nga gushti, luftimet përshkallëzohen

Më shumë se 250.000 njerëz janë zhvendosur në Jemen midis 1 gushtit dhe 17 tetorit, ndërsa luftimet u intensifikuan në të gjithë vendin, tha të martën agjencia e OKB-së për refugjatët (UNHCR).
Shifra u rrit nga gati 213.000 të raportuara më parë, ku Taizi mbetet në qendër të krizës së zhvendosjes, duke përbërë 76 për qind të largimeve dhe duke pritur 52 për qind të atyre që janë zhvendosur rishtazi.
Lahj në Jemenin jugperëndimor strehon 23 për qind të popullsisë së zhvendosur rishtazi, e ndjekur nga Aden në jug me 13 për qind, sipas UNHCR-së.
“Granatimet u intensifikuan në Taiz, duke përfshirë zonat e banuara dhe përreth objekteve shëndetësore, ndërsa pasiguria dhe kufizimet përgjatë rrugëve kryesore vazhdojnë të kufizojnë aksesin dhe lëvizjen humanitare”, tha agjencia në një deklaratë.
“Në Aden, u raportuan sulme, duke përfshirë edhe pranë infrastrukturës kryesore civile”, shtoi ajo.
Deri më 17 tetor, UNHCR dhe partnerët e saj kishin vlerësuar 12.283 familje të zhvendosura në Abyan, Aden, Marib, Lahj dhe Taiz, duke përfshirë rreth 2.050 familje pa strehë.
Ajo tha se partnerët e strehimit kanë arritur në 3.166 familje, por rreth 33.700 familje ende kanë nevojë për ndihmë strehimi për shkak të mungesës së fondeve të rënda për përgjigjen më të gjerë humanitare.
UNHCR tha se shkollat në kampin e refugjatëve Kharaz në Lahj, i cili strehon 9.490 refugjatë, u mbyllën përsëri më 11 tetor pasi situata e sigurisë u përkeqësua, ndërsa kufizimet e aksesit vazhduan të ndikonin në operacionet humanitare dhe lëvizjen për në dhe nga kampi.
Jemeni është përfshirë në konflikt që kur rebelët Huthi pushtuan kryeqytetin Sanaa dhe disa provinca të tjera në shtator 2014, duke bërë që një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në mars 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
Grupi Huthi kontrollon pjesën më të madhe të Jemenit verior dhe perëndimor, ndërsa forcat qeveritare dhe aleatët e tyre mbajnë Adenin dhe pjesë të mëdha të provincave jugore dhe lindore të vendit. /tema