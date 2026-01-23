UNICEF: 270 mijë fëmijë në rrezik “serioz” për shkak të të ftohtit ekstrem që vazhdon në Afganistan

Moti i ftohtë i vazhdueshëm i shoqëruar nga reshjet e dendura të dëborës ka vënë 270.000 fëmijë në Afganistan në rrezik “serioz” për t’u prekur nga sëmundje kërcënuese për jetën, paralajmëroi të enjten Fondi i OKB-së për Fëmijë (UNICEF), transmeton Anadolu.
Agjencia e OKB-së, tha në një deklaratë se reshjet e dendura të dëborës kanë përkeqësuar situatën tashmë kritike për fëmijët e prekur nga tërmeti i vitit të kaluar në Afganistanin lindor, ndërsa temperaturat e ulëta të dimrit thellojnë një situatë humanitare tashmë të rëndë.
Ekspozimi i zgjatur ndaj kushteve të ftohta dhe të lagështa ka rritur rrezikun e infeksioneve të frymëmarrjes, hipotermisë dhe sëmundjeve të tjera të parandalueshme, shtoi ajo.
Fëmijët, thuhet në deklaratë, që jetojnë në vendbanime të përkohshme janë veçanërisht të ekspozuar ndaj shiut, borës dhe kanalizimeve të dobëta, duke rritur më tej rreziqet shëndetësore.
UNICEF njoftoi gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar dhuroi 8 milionë paund (10,8 milionë dollarë) për të trajtuar ushqyerjen e fëmijëve në Afganistan.
Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe tre të tjerë janë plagosur gjatë dy ditëve të fundit për shkak të reshjeve të dendura të dëborës dhe shirave që kanë goditur provinca të shumta në Afganistan.
Moti ekstrem ka prekur banorët në provincat e Parwanit lindor, Wardakut, Kandaharit jugor, Jawzjanit verior, Faryabit dhe Bamiyanit qendror.
Departamenti meteorologjik lokal parashikon që reshjet do të vazhdojnë në pjesën më të madhe të vendit në ditët në vijim.