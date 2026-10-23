UNICEF: 351 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga armëpushimi i tetorit 2025

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF) ka bërë të ditur se 351 fëmijë janë vrarë në Rripin e Gazës që nga shpallja e armëpushimit në tetor të vitit 2025.
Drejtori rajonal i UNICEF-it për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, Edouard Beigbeder, u ka bërë thirrje autoriteteve izraelite të marrin masa konkrete për mbrojtjen e fëmijëve dhe të sigurojnë hetime transparente për rastet kur fëmijët vriten ose pësojnë lëndime që shkaktojnë paaftësi të përhershme.
Sipas UNICEF-it, vetëm gjatë gjashtë ditëve të fundit, tetë fëmijë janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur.
Beigbeder ka theksuar se dhuna ndaj fëmijëve është e papranueshme, ndërsa ka paralajmëruar se fëmijët që mbijetojnë nga sulmet përballen me vështirësi të mëdha në rikuperimin fizik dhe psikologjik, për shkak të shkatërrimit të sistemit shëndetësor në Gaza.
UNICEF-i ka bërë të ditur gjithashtu se rreth 800 mijë fëmijë në Gaza vazhdojnë të jenë të zhvendosur, ndërsa rreth 60 mijë kanë humbur njërin ose të dy prindërit gjatë luftës ose që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Agjencia thekson se pothuajse çdo fëmijë në Gaza ka nevojë për mbështetje të shëndetit mendor, për shkak të zhvendosjeve të vazhdueshme dhe përkeqësimit të shërbimeve jetike. /mesazhi