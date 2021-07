UNICEF: 6 milion fëmijëve jemenas mund të iu ndërpritet shkollimi

Mësuesit e papaguar që largohen nga vendet e punës mund të bëjnë që niveli i braktisjes së shkollës të rritet trefish.

Numri i fëmijëve nga Jemeni që mund të mbesin jashtë shkollës mund të trefishohet në 6 milion nëse nuk bëhet asgjë, veçanërisht nëse arsimtarët vazhdojnë të mos paguhen, paralajmëron UNICEF.

Fëmijët po mbartin barrën e luftës civile të vendit, e cila filloi mbi gjashtë vjet më parë. Në vitin 2015, një milion fëmijë braktisën shkollën. Sot, pak më shumë se 2 milion të rinj kanë humbur mësimet për shkak të detyrimeve të punës, shqetësimeve të sigurisë gjatë rrugës për në shkollë dhe mungesës së hapësirës.

Më shumë se 520,000 fëmijë kanë vështirësi të ndjekin shkollën për shkak të mbipopullimit ekstrem, sipas raportit të sapohapur të UNICEF “Edukimi i ndërprerë: Ndikimi i konfliktit në arsimin e fëmijëve në Jemen”. Ky është veçanërisht rasti për ata të cilët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.

Dyzet e shtatë përqind e vajzave të moshës së shkollës së mesme dhe 53% e djemve ishin parashikuar të regjistroheshin në shkollë përpara pandemisë, vazhdon raporti. Koronavirusi i ri ka përkeqësuar ndjeshëm problemin.

Vajzat kanë më shumë të ngjarë të braktisin shkollën për një sërë faktorësh, përfshirë mungesën e banjave vetëm për gratë.

Lufta civile në Jemen filloi në fund të vitit 2014 kur rebelët Houthi morën kontrollin e kryeqytetit Sanaa.

“Mungimi i shkollës nuk është një problem për Houthit. Në fakt, disa vjet më parë, një nga udhëheqësit e tyre propozoi mbylljen e shkollave për disa vjet dhe dërgimin e nxënësve për të luftuar në vijën e frontit për të shpejtuar fundin e luftës, ”Abdulghani al-Iryani, një studiues i lartë në Sanaa Center for Studime Strategjike, tha për The Media Line.

Sot, afërsisht 805 shkolla janë mbyllur në zonat e kontrolluara nga Houthit dhe janë zëvendësuar me shkolla të rebelëve, thotë ai.

“Më shumë se 2,500 shkolla – të paktën një në gjashtë – janë të papërshtatshme për t’u përdorur për shkak të konfliktit, ose sepse ato u shkatërruan, u përdorën për qëllime ushtarake ose u morën si një strehë për njerëzit e zhvendosur,” tha një zëdhënës i UNICEF në Jemen për Media Line. “Sa më shumë fëmijë të jenë larg shkollës, me aq më shumë rrezik përballen dhe aq më pak gjasa të kthehen.”

“Më shumë se 170,000 mësues – 64% e fuqisë punëtore – nuk kanë marrë një pagë të rregullt që nga viti 2016, gjë që ka ndikuar në vijimin e mësuesve, mbajtjen dhe cilësinë e mësimdhënies në vend,” shtoi ai.

Sa më keq të bëhet dhuna, aq më shumë shkollimi i fëmijëve do të preket, duke prishur zhvillimin shoqëror të vendit, njoftoi UNICEF në Jemen.

“Arsimi është mënyra e tyre e vetme për të siguruar një të ardhme më të mirë dhe për të ndihmuar në vendosjen e Jemenit në rrugën e rimëkëmbjes,” vazhdoi organizata, duke shtuar se mënyra e vetme për të siguruar që studentët të qëndrojnë në shkollë është t’i japin fund konfliktit.

Në ndërkohë, parandalimi i rritjes së numrit të braktisjeve kërkon që institucionet arsimore të mos jenë objektiva në luftën e vazhdueshme dhe bashkësia ndërkombëtare të siguroj stimuj financiarë për mësuesit në mënyrë që ata të qëndrojnë në punët e tyre, thotë UNICEF. /mesazhi.com