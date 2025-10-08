UNICEF kërkon armëpushim urgjent ndërsa fëmijët në Gaza vazhdojnë të vriten

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, ka bërë thirrje për një ndalim të menjëhershëm të luftimeve në Gaza, duke theksuar se që nga e shtuna janë raportuar të vrarë 14 fëmijë.
“Në dy vitet e fundit, rreth 64,000 fëmijë janë vrarë ose plagosur në të gjithë Rripin e Gazës, përfshirë të paktën 1,000 foshnja. Nuk dihet sa të tjerë kanë vdekur nga sëmundje që mund të ishin parandaluar ose janë ende nën rrënoja,” thuhet në deklaratën e UNICEF-it.
“Çdo fëmijë i vrarë është një humbje e pazëvendësueshme. Për të mirën e të gjithë fëmijëve në Gaza, kjo luftë duhet të marrë fund tani,” shtoi organizata. /mesazhi