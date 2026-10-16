UNICEF: Mbi 340 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga shpallja e armëpushimit

Më shumë se 340 fëmijë janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në Rripin e Gazës që nga shpallja e armëpushimit, deklaroi të premten zëdhënësi i UNICEF-it, Ricardo Pires.
Gjatë konferencës së përjavshme për media në selinë e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, Pires tha se sulmet izraelite në Gaza kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit dhe bllokadës së vendosur ndaj enklavës.
Ai bëri të ditur se vetëm gjatë dy javëve të fundit janë vrarë pesë djem dhe dy vajza, ndërsa të paktën 33 fëmijë kanë pësuar lëndime të rënda. Dy fëmijë të tjerë kanë vdekur nga plagët e marra më herët.
Sipas UNICEF-it, rreth 800 mijë fëmijë në Gaza vazhdojnë të jenë të zhvendosur, ndërsa shumica prej tyre jetojnë në tenda ose në ndërtesa të dëmtuara nga bombardimet, të cilat paraqesin rrezik për jetën e tyre.
Pires theksoi se rreth 60 mijë fëmijë kanë humbur njërin ose të dy prindërit gjatë luftës ose pas shpalljes së armëpushimit. Ai shtoi se pothuajse çdo fëmijë në Gaza ka nevojë për një formë të mbështetjes së shëndetit mendor për t’u përballur me pasojat e luftës.
Fëmijët po përballen me dimrin e katërt në kushte të rënda mbijetese. Sipas UNICEF-it, armëpushimi ka sjellë përmirësime të kufizuara në sigurinë ushqimore, por pasojat e luftës vazhdojnë të ndikojnë në çdo aspekt të jetës së përditshme.
Megjithatë, që nga shpallja e armëpushimit në tetor të vitit 2025, më shumë se 560 mijë fëmijë janë rikthyer në arsim, përfshirë ata që ndjekin mësimin në mbi 200 qendra arsimore të mbështetura nga UNICEF-i.
Organizata paralajmëroi se shumë shërbime thelbësore në Gaza vazhdojnë të jenë jashtë funksionit dhe se fondet në dispozicion mbeten shumë më të ulëta se nevojat humanitare.
Ndërkohë, zëdhënësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tarik Jašarević, njoftoi se më 12 tetor është realizuar një evakuim mjekësor nga Gaza. Ai theksoi se Kombet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të mbështetur evakuimet e pacientëve që kanë nevojë për trajtim të specializuar, i cili nuk mund të ofrohet brenda Rripit të Gazës. /mesazhi