UNICEF: Mbi 70 mijë fëmijë të zhvendosur në Jemen për shkak të përshkallëzimit të konfliktit

Rreth 71 mijë fëmijë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në Jemen gjatë tre javëve të fundit për shkak të përshkallëzimit të konfliktit, njoftoi sot UNICEF-i, duke paralajmëruar se uria dhe zhvendosja po i ekspozojnë fëmijët ndaj rreziqeve gjithnjë e më të mëdha, transmeton Anadolu.
Përfaqësuesi i UNICEF-it në Jemen, Akhil Iyer u tha gazetarëve në Gjenevë se gjatë kësaj periudhe janë zhvendosur rreth 130 mijë persona, përfshirë 71 mijë fëmijë, shumica prej të cilëve janë larguar nga ose brenda provincës Taiz në jugperëndim të vendit.
“Konflikti po nxit urinë ndërsa uria i bën fëmijët edhe më të cenueshëm ndaj konfliktit”, tha Iyer.
UNICEF-i gjatë javëve të fundit ka kontrolluar rreth 2.900 fëmijë përmes ekipeve të lëvizshme të ushqyerjes në zonat ku ka qasje të sigurt humanitare. Më shumë se një në katër prej tyre rezultuan të kequshqyer rëndë ndërsa rreth 200 vuanin nga kequshqyerja akute e rëndë.
Në të gjithë Jemenin, më shumë se 2,2 milionë fëmijë nën moshën 5 vjeç pritet të përballen me kequshqyerje akute këtë vit, përfshirë më shumë se gjysmë milioni që do të përballen me kequshqyerje akute të rëndë, tha ai.
Iyer tha se UNICEF-i ka verifikuar se të paktën 15 fëmijë janë vrarë dhe 14 janë plagosur në konflikt që nga fillimi i shtatorit, ndërsa tre të tjerë vazhdojnë të raportohen të zhdukur.
Përshkallëzimi ka ndërprerë gjithashtu arsimin, me 243 shkolla që janë mbyllur ose kanë pezulluar mësimin gjatë tre javëve të fundit, duke prekur rreth 140 mijë nxënës. “Nuk mund t’u kërkojmë vazhdimisht fëmijëve të mbijetojnë ndaj asaj që nuk duhej të ishin ekspozuar kurrë në radhë të parë”, tha ai.