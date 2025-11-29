UNICEF: Mbi 9 mijë fëmijë në Gaza vuajnë nga kequshqyerja akute

UNICEF njoftoi se rreth 9,300 fëmijë nën moshën 5 vjeç në Gaza kanë shfaqur shenja të kequshqyerjes akute gjatë muajit tetor. Organizata paralajmëroi se situata po përkeqësohet me afrimin e dimrit, i cili rrit rrezikun e sëmundjeve dhe vdekshmërisë tek fëmijët më të cenueshëm.
Sipas UNICEF-it, shumë familje të zhvendosura jetojnë pa strehim të përshtatshëm, pa rroba të ngrohta dhe me mungesë të ushqimeve bazë, ndërsa sasitë e mëdha të ndihmave dimërore mbeten të bllokuara në kufirin me Gazën.
Organizata kërkoi hapjen e të gjitha pikave kufitare dhe lehtësimin e procedurave për futjen e ndihmave humanitare, duke theksuar se Gaza ka nevojë për rreth 300 mijë tenda dhe njësi banimi të parafabrikuara për të përmbushur nevojat minimale të strehimit. /mesazhi