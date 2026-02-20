UNICEF: Miliona fëmijë sirianë jashtë shkollës, boshllëqet në financim kërcënojnë rimëkëmbjen

Fëmijët sirianë vazhdojnë të përballen me varfëri, zhvendosje dhe ndërprerje të arsimit pavarësisht një rimëkëmbjeje të brishtë pas ndryshimeve politike, tha sot Muzoon Almellehan, një ambasadore e vullnetit të mirë të UNICEF-it pas një vizite në vend, transmeton Anadolu.
Në një konferencë për media në Gjenevë, ku u bashkua nëpërmjet një lidhjeje, Almellehan i përshkroi si shpresën ashtu edhe vështirësitë, duke vënë në dukje se komunitetet po rindërtohen, por se miliona fëmijë mbeten të prekshëm.
Të paktën 2.45 milionë fëmijë janë ende jashtë shkollës, ndërsa 1.6 milionë të tjerë rrezikojnë ta braktisin shkollën për shkak të infrastrukturës së dëmtuar, varfërisë dhe zhvendosjes, tha ajo.
Më shumë se 4 milionë sirianë mbeten të zhvendosur brenda vendit jashtë kampeve, me 1.35 milionë të tjerë që jetojnë në kampe.
Sipas Almellehan, mbetjet shpërthyese të luftës mbeten një kërcënim i madh, me gati 1.000 incidente të regjistruara dhe qindra viktima fëmijësh.
“Pa siguri, fëmijët nuk mund të mësojnë. Pa një shkollë, nuk ka të ardhme”, tha ajo.
Ajo kërkoi investime të qëndrueshme ndërkombëtare në arsim, kujdes shëndetësor dhe shërbime bazë, duke paralajmëruar se rënia e fondeve kërcënon progresin.
Të rinjtë, tha ajo, janë gati të rindërtojnë vendin, por kanë nevojë për mundësi më shumë sesa për bamirësi.