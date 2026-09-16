UNICEF: Nëntë fëmijë të vrarë dhe 104 mijë persona të zhvendosur në Jemen

Të paktën nëntë fëmijë janë vrarë në Jemen gjatë dy javëve të fundit të luftimeve, ndërsa më shumë se 104 mijë persona janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, përfshirë rreth 57 mijë fëmijë, njoftoi UNICEF.
Sipas agjencisë së Kombeve të Bashkuara, përshkallëzimi i luftimeve po detyron familjet të largohen nga shtëpitë, ndërsa fëmijët po vriten ose plagosen dhe po përballen me vështirësi në qasjen në shërbimet shëndetësore dhe arsimore.
UNICEF tha se shërbimet janë ndërprerë në 26 qendra shëndetësore të mbështetura nga organizata.
Gjithashtu, 243 shkolla janë mbyllur ose kanë pezulluar mësimin, duke prekur më shumë se 137 mijë nxënës.
Sipas UNICEF-it, zhvillimet e fundit po e përkeqësojnë edhe më tej krizën humanitare në Jemen. /mesazhi