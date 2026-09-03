UNICEF: Një në 5 fëmijë në 21 vende kanë përjetuar abuzim seksual të lehtësuar nga teknologjia

Rreth 20 milionë fëmijë të moshës 12 deri në 17-vjeç, ose gati 1 në 5, kanë përjetuar të paktën një formë të shfrytëzimit dhe abuzimit seksual të lehtësuar nga teknologjia në një vit të vetëm në 21 vende, tha UNICEF-i, transmeton Anadolu.
Gjetjet janë përfshirë në një raport të ri të titulluar “Përmes Syve të Fëmijëve: Si Teknologjitë Dixhitale Mundësojnë Abuzimin Seksual të Fëmijëve”, i cili kombinon të dhënat e anketës me dëshmitë e fëmijëve që kanë përjetuar abuzim.
“Raporti zbulon një realitet të dhimbshëm. Më shumë se 20 milionë fëmijë në të gjitha vendet e studiuara iu nënshtruan përmbajtjes së padëshiruar seksuale eksplicite ose shfrytëzimit në internet, shpesh në hapësirat dixhitale ku mësojnë, luajnë dhe lidhen me miqtë”, tha drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it, Catherine Russell.
“Shumë fëmijë vuajnë në heshtje, të pasigurt se ku të drejtohen për ndihmë. Nuk mund të shikojmë tutje”, shtoi ajo.
Raporti vlerëson se mbi 15 milionë fëmijë u ekspozuan ndaj përmbajtjes së padëshiruar seksuale ndërsa 9 milionëve iu kërkua të angazhoheshin në biseda seksuale ose të ndanin imazhe seksuale kundër vullnetit të tyre.
Rreth 4 milionëve iu ndanë imazhe seksuale të vetes pa pëlqimin e tyre.
– Shumica e rasteve ndodhën në platformat e mediave sociale
Gati 60 për qind e rasteve ndodhën në platformat e mediave sociale duke përfshirë Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok dhe WhatsApp ndërsa 14 për qind ndodhën në lojëra online, sipas raportit.
Raporti zbuloi se 57 për qind e rasteve përfshinin dikë që fëmija e njihte tashmë, përfshirë bashkëmoshatarë, partnerë romantikë, miq dhe anëtarë të familjes. Në të njëjtën kohë, 38 për qind e fëmijëve u takuan për herë të parë me autorin e krimit në internet, me abuzim të lehtësuar përmes mjeteve të tilla si llogaritë e rreme dhe mesazhet private.
Përvojat patën ndikim të rëndësishëm në mirëqenien emocionale të fëmijëve, ndjenjën e sigurisë dhe besimin tek të tjerët, me pjesëmarrësit në hulumtim që përshkruanin ndjenja frike, turpi, konfuzioni dhe izolimi, sipas raportit.
Fëmijët që përjetuan shfrytëzim të lehtësuar nga teknologjia kishin katër herë më shumë gjasa të raportonin mendime ose sjellje vetëvrasëse dhe vetëlëndim ndërsa raportuan nivele dukshëm më të larta ankthi, zbuloi analiza.
Në Meksikë dhe Maqedoninë e Veriut, rreziku i mendimeve ose sjelljeve vetëvrasëse ishte më shumë se tetë herë më i lartë tek fëmijët që përjetuan abuzim ndërsa në Pakistan rreziku i vetëlëndimit ishte më shumë se shtatë herë më i lartë, thuhet në raport.
– Fëmijët vuajnë në heshtje
Më shumë se 40 për qind e rasteve nuk u ndanë kurrë me askënd, ndërsa më pak se 1 për qind u raportuan tek autoritetet, përfshirë policinë, punonjësit socialë ose linjat e ndihmës. “Arsyeja më e zakonshme pse fëmijët heshtën në të gjitha vendet e anketuara ishte mosdija se ku të shkonin ose kujt t’i tregonin”, tha UNICEF-i.
Raporti u bën thirrje qeverive, kompanive të teknologjisë dhe palëve të tjera të interesuara të forcojnë mbrojtjen për fëmijët në internet, përfshirë mbrojtje më të forta të privatësisë, kufizime në kontaktin e padëshiruar nga të rriturit, sisteme më të sigurta rekomandimi dhe zbulim dhe raportim më të mirë të abuzimit.
Ai bën thirrje për ligje dhe masa më të forta zbatimi, sisteme më të mira raportimi dhe mbështetjeje si dhe mbështetje më të madhe për familjet, shkollat dhe komunitetet.
“Të gjithë ne, përfshirë qeveritë dhe kompanitë e teknologjisë, duhet të bëjmë më shumë për të mbrojtur fëmijët në internet”, tha Russell.
Raporti mbështetet në anketa përfaqësuese kombëtare të afërsisht 21 mijë fëmijëve që përdorin internetin të moshës 12 deri në 17-vjeç në 21 vende, së bashku me intervista të thelluara me 100 të rinj që kanë përjetuar abuzim në fëmijëri.
UNICEF-i tha se gjetjet e anketës janë përfaqësuese të fëmijëve që përdorin internetin dhe jo të të gjithë fëmijëve, veçanërisht në vendet me lidhje më të ulët interneti.