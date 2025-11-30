UNICEF paralajmëron rritje të rëndë të kequshqyerjes akute tek fëmijët në Gaza

Zëdhënësja e UNICEF-it, Tess Ingram, ka paralajmëruar për rritjen e madhe të numrit të fëmijëve që po vuajnë nga kequshqyerja akute në Rripin e Gazës.
Në një intervistë për Al Jazeera, Ingram tha se ndihmat humanitare që hyjnë në territor janë të pamjaftueshme dhe bëri thirrje për rritjen e tyre, në mënyrë që të plotësohen nevojat e familjeve.
Ajo shtoi se pavarësisht se disa dyqane kanë ushqime me vlerë të lartë ushqyese – si mish, produkte bulmeti dhe perime – çmimet e tyre janë shumë të larta, duke i bërë të paarritshme për shumicën e familjeve.
Ingram theksoi se zgjidhja qëndron në lejimin e hyrjes së sasive më të mëdha të ushqimeve, në mënyrë që të ulen çmimet dhe ushqimet të jenë të përballueshme për banorët e Gazës. /mesazhi