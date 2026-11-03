UNICEF: Përkeqësohen kërcënimet ndaj arsimit dhe sigurisë së fëmijëve në Ukrainë dhe Mianmar

Fëmijët në Ukrainë po përballen me ndërprerje gjithnjë e më të shpeshta të arsimimit të tyre për shkak të alarmeve për sulme ajrore ndërsa sulmet ajrore në Mianmar kanë vrarë dhe plagosur fëmijë në shkolla dhe objekte shëndetësore, paralajmëroi sot UNICEF-i, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i UNICEF-it, Ricardo Pires u tha gazetarëve në Gjenevë se fëmijët ukrainas kanë përjetuar mesatarisht 34 orë alarme për sulme ajrore gjatë orarit shkollor që nga fillimi i vitit akademik 2026-2027, çka barazohet me më shumë se 13 për qind të kohës së planifikuar për mësim.
Alarmet kanë rënë në pothuajse dy të tretat e ditëve të shkollës gjatë muajve shtator dhe tetor, krahasuar me rreth një të tretën gjatë së njëjtës periudhë vitin e kaluar. Në rajonet Dnipropetrovsk, Kirovohrad dhe Kharkiv, më shumë se 560 mijë fëmijë kanë përjetuar mbi 60 orë alarme gjatë kohës së shkollës, që përbën afërsisht një të katërtën e orëve të planifikuara të mësimit.
OKB-ja ka verifikuar pothuajse 2.000 sulme ndaj objekteve arsimore në mbarë Ukrainën, përfshirë rreth 270 sulme vetëm këtë vit. “Fëmijët duhet të mbrohen nga sulmet dhe çdo fëmijë ka të drejtë të mësojë në siguri”, tha Pires duke paralajmëruar se një brez i tërë rrezikon të mbetet prapa.
Duke iu referuar Mianmarit, Pires shprehu shqetësim të thellë lidhur me raportet se një sulm ajror më 31 tetor goditi një shkollë që shërbente për familjet e shpërngulura në distriktin Loikaw, në shtetin Kayah, duke vrarë tre fëmijë dhe duke plagosur pesë të tjerë.
Sulme të tjera ajrore të raportuara në shtetin Rakhine gjatë fundjavës përfshinë një sulm ndaj një objekti të përkohshëm shëndetësor, ku raportohet se humbën jetën një foshnjë e porsalindur dhe punonjës të kujdesit shëndetësor.
“Fëmijët janë sërish ata që po e pësojnë më rëndë nga konflikti”, tha Pires. UNICEF-i u bëri thirrje të gjitha palëve që t’i mbrojnë fëmijët në përputhje me të drejtën ndërkombëtare humanitare.