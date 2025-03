Universiteti i Harvardit shkarkon drejtuesit e Qendrës për Studime të Lindjes së Mesme

Drejtuesit akademikë të Qendrës për Studime të Lindjes së Mesme në Universitetin e Harvardit janë shkarkuar pas një fushate presioni nga administrata Trump mbi akuza për paragjykim kundër Izraelit.

Lajmi u raportua fillimisht nga gazeta studentore The Harvard Crimson dhe më pas u konfirmua nga The New York Times.

Në një email drejtuar anëtarëve të qendrës, u njoftua se profesori Cemal Kafadar, specialist në studimet turke, do të qëndrojë në detyrë deri në fund të vitit përpara se të largohet si drejtor. Nuk u përmend në email, por edhe zëvendësdrejtoresha Rosie Bsheer, historiane e Lindjes së Mesme, do të largohet nga posti i saj. Të dy do të mbeten pjesë e stafit akademik të Harvardit.

Qendra ishte objekt ankesash nga Harvard Jewish Alumni Alliance për paragjykim të supozuar anti-semitik kundër Izraelit.