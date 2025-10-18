UNRWA: 300 mijë nxënës rifillojnë mësimet në Gaza mes bllokadës së ndihmës

Rreth 300 mijë nxënës palestinezë do të rifillojnë mësimet në Gaza nën agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA), megjithëse bllokada e Izraelit vazhdon të pengojë qindra miliona dollarë ndihmë që të hyjnë në enklavë, transmeton Anadolu.
Këshilltari për media i UNRWA-së, Adnan Abu Hasna, në komentet televizive të publikuara në platformën sociale të kompanisë amerikane X tha se agjencia “ka vendosur plane për të rifilluar procesin arsimor për 300 mijë nxënës palestinezë në UNRWA dhe ky numër ka të ngjarë të rritet”.
Abu Hasna tha se rreth 10 mijë nxënës do të ndjekin mësime me pjesëmarrje fizike në shkolla dhe strehimore, ndërsa shumica dërrmuese do të marrin mësim në distancë, sepse është “absolutisht e pamundur të kalosh dy vite pa shkollë, të paraprirë nga dy vite me koronën”.
Ai po ashtu njoftoi se 8 mijë mësues do të marrin pjesë në program.
Procesi arsimor në Gaza është pezulluar që nga 8 tetori i vitit 2023, pas fillimit të gjenocidit të Izraelit në enklavë. Shumica e shkollave të UNRWA-së dhe ato qeveritare u shndërruan në strehimore për familjet e zhvendosura, ndërsa shumë të tjera u shkatërruan ose u dëmtuan rëndë.
Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit e Palestinës, Izraeli që nga 16 shtatori ka shkatërruar 172 shkolla qeveritare, ka bombarduar ose dëmtuar 118 të tjera dhe ka goditur më shumë se 100 shkolla të drejtuara nga UNRWA-ja.
Ministria palestineze tha se 17.711 nxënës janë vrarë në Gaza që nga fillimi i gjenocidit dhe 25.897 janë plagosur. Gjithashtu raportoi vdekjen e 763 punonjësve të sektorit të arsimit dhe plagosjen e 3.189 të tjerëve.
“Ne gjithashtu kemi një plan në sektorin e shëndetësisë për të rigjallëruar 22 klinika qendrore në Rripin e Gazës. Ne kemi dhjetëra pika të shpërndarjes së ushqimit dhe mijëra punonjës me përvojë të madhe logjistike”, tha Abu Hasna.
Ai shtoi se UNRWA-ja tashmë ka blerë furnizime me vlerë qindra miliona dollarë që mbeten të bllokuara jashtë Gazës.
Më tej, ai dënoi pengimin e Izraelit ndaj përpjekjeve të ndihmës, duke theksuar: “Shumë gjëra themelore të nevojshme, duke përfshirë materiale strehimi, batanije, veshje dimërore dhe ilaçe, nuk po lejohen në Gaza nga pala izraelite, duke përkeqësuar situatën humanitare”.
Ai paralajmëroi se 95 për qind e popullsisë së Gazës tani varet nga ndihma humanitare pasi humbën burimet e tyre të të ardhurave dhe se kushtet po përkeqësohen me shpejtësi.
“Qindra mijëra njerëz të zhvendosur jetojnë në natyrë pasi u kthyen në Qytetin Gaza pas hyrjes në fuqi të armëpushimit më 10 tetor. Sjellja e ndihmës është bërë një domosdoshmëri urgjente para dimrit”, tha ai.
Marrëveshja e armëpushimit në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit u arrit javën e kaluar, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump. Faza e parë përfshinte lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani gjithashtu parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 68 mijë palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer atë praktikisht në të pabanueshme.