UNRWA: Civilët në Gaza përballen me kushte ekstreme, armëpushim para se të jetë vonë

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) paralajmëroi sot se civilët në Rripin e Gazës janë të bllokuar në kushte të tmerrshme, me familjet që përballen me përkeqësim të pasigurisë ushqimore dhe pa një vend të sigurt për të kërkuar strehim, transmeton Anadolu.
“Në Gaza, civilët janë të bllokuar pa asnjë vend të sigurt për të shkuar”, tha UNRWA në një deklaratë në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.
“Familjet vazhdojnë të përballen me kushte ekstreme dhe rritje të pasigurisë ushqimore”, tha UNRWA duke shtuar: “Nevojiten veprime urgjente. Armëpushim, para se të jetë tepër vonë”.
Agjencia ka ngritur vazhdimisht alarmin për rënien e shërbimeve bazë në enklavë, ku më shumë se dy milionë njerëz përballen me mungesa ushqimi, uji të pastër, karburanti dhe ilaçesh për shkak të armiqësive të vazhdueshme.
Që nga 2 marsi, autoritetet izraelite kanë mbyllur plotësisht të gjitha pikat kufitare të Rripit të Gazës, duke e shtyrë enklavën me popullsi prej 2.4 milionë banorësh në uri.
Ushtria izraelite ka vazhduar ofensivën brutale në Rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 64.700 palestinezë që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.