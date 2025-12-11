UNRWA: Fluksi i pakufizuar i ndihmave do ta ndihmonte Gazën të përballonte dimrin në mënyrë të sigurt

Ndihma humanitare e papenguar, duke përfshirë mbështetjen mjekësore dhe strehimin e përshtatshëm, është thelbësore për të ndihmuar familjet në Rripin e Gazës të përballojnë dimrin, tha të enjten agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA), transmeton Anadolu.
Stuhitë dimërore po përmbytin rrugët dhe po lagin tendat e improvizuara në të gjithë enklavën, duke krijuar “vështirësi të reja” për njerëzit e zhvendosur që jetojnë në vende të mbipopulluara dhe johigjienike, tha agjencia përmes platformës së kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Rrugët e përmbytura dhe tendat e lagura po i bëjnë kushtet tashmë të këqija të jetesës edhe më të rrezikshme”, tha agjencia, duke paralajmëruar se mjediset e ftohta, të lagështa dhe johigjienike rrisin ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve dhe infeksioneve.
Agjencia tha se vuajtjet janë të parandalueshme, duke theksuar se aftësia për të ofruar ndihmë pa pengesa do t’u lejonte ekipeve të saj të ofronin strehim të duhur dhe shërbime kritike mjekësore.
“Kjo do t’i ndihmonte familjet të përballonin dimrin në siguri dhe dinjitet”, tha agjencia.
Zyra e medias e qeverisë së Gazës tha të martën se Izraeli kishte lejuar vetëm rreth 38 për qind të ndihmës së rënë dakord sipas marrëveshjes së armëpushimit, duke përkeqësuar vuajtjet e civilëve.
Më herët gjatë ditës, qindra tenda që strehonin palestinezët e zhvendosur në të gjithë enklavën u përmbytën për të dytën ditë radhazi pas reshjeve të dendura të shiut gjatë natës të lidhura me një stuhi të re dimërore.
Mbrojtja Civile e Gazës tha në një deklaratë të enjten se evakuoi dhjetëra tenda në Rafah, në jug, pasi ato u përmbytën plotësisht.
Zëdhënësi i agjencisë, Mahmoud Basal, paralajmëroi të mërkurën se më shumë se 250 mijë familje në kampet e zhvendosjeve në të gjithë enklavën janë të ekspozuara ndaj motit të ftohtë dhe ujit të shiut në tendat e tyre të konsumuara.