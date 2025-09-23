UNRWA: Izraeli sulmon 12 objekte të OKB-së që strehojnë mijëra të zhvendosur

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) tha se 12 objektet e saj në qytetin e Gazës u goditën nga Izraeli gjatë javës së kaluar, transmeton Anadolu.
“UNRWA konfirmoi sulme të drejtpërdrejta ose të tërthorta në 12 ambientet e UNRWA-së në qytetin e Gazës, përfshirë nëntë shkolla dhe dy qendra shëndetësore që strehojnë mbi 11 mijë persona midis 11 dhe 16 shtatorit”, tha agjencia përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Zyra e agjencisë në Gaza u dëmtua në një sulm të tërthortë dhe e vetmja qendër shëndetësore funksionale në veri të Wadi Gazës, në veri të Rripit të Gazës, u detyrua të pezullojë operacionet më 13 shtator për shkak të dëmeve të pësuara në një nga sulmet, thuhet në deklaratë.
“Shkatërrimi masiv i infrastrukturës civile, i kombinuar me ndërprerje të rënda të operacioneve humanitare dhe kufizime në akses, po pengon rëndë linjat e fundit të jetës për civilët në qytetin e Gazës”, tha agjencia.
Izraeli miratoi planin e kryeministrit Benjamin Netanyahu për të ripushtuar gradualisht Rripin e Gazës në gusht, duke filluar me qytetin e Gazës, ku jetojnë rreth 1 milion njerëz.
Që nga 7 tetori 2023, Izraeli ka kryer gjenocid në Rripin e Gazës, i cili deri më tani ka vrarë mbi 65.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.