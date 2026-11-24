Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë, UNRWA, ka kërkuar që punonjësit humanitarë të mbrohen në çdo kohë, pas vrasjes së një anëtari të stafit në një sulm izraelit në Jabalia të Gazës të hënën.
UNRWA tha se komisioneri i përgjithshëm Christopher Saunders ishte “thellësisht i pikëlluar” nga vdekja e punonjësit dhe plagosja e tre të tjerëve, të cilët po kryenin detyrat e tyre të zakonshme në një pus uji, duke ofruar shërbime jetike për komunitetin.
Agjencia bëri të ditur se punonjësi i vrarë ishte Adel al-Helo.
Sipas UNRWA-së, që nga fillimi i luftës janë vrarë 397 punonjës të saj dhe persona të tjerë që mbështesnin aktivitetet e agjencisë.
UNRWA e cilësoi Gazën si “vendin më vdekjeprurës për punonjësit e ndihmës humanitare” që nga krijimi i Kombeve të Bashkuara pas Luftës së Dytë Botërore. /mesazhi