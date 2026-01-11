UNRWA: Prania izraelite përtej “Vijës së Verdhë” pengon ndihmën humanitare në Gaza**

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinezë (UNRWA) ka paralajmëruar se forcat pushtuese izraelite vazhdojnë të jenë të dislokuara në më shumë se gjysmën e Rripit të Gazës, “brenda dhe përtej të ashtuquajturës ‘Vijë e Verdhë’”.
Në një postim në platformën X, UNRWA theksoi se në këto zona “qasja në objektet dhe asetet humanitare, përfshirë ato të UNRWA-s, si dhe në infrastrukturën publike dhe tokat bujqësore, mbetet e kufizuar rëndë ose plotësisht e ndaluar”.
Agjencia shtoi se “sulmet ajrore, bombardimet dhe të shtënat me armë zjarri vazhdojnë të raportohen në mbarë Rripin e Gazës, me shumicën e incidenteve që ndodhin në afërsi të ‘Vijës së Verdhë’, duke shkaktuar viktima”. UNRWA theksoi se popullsia e Gazës “duhet të ketë qasje të sigurt dhe të papenguar në ndihmën humanitare”.
Mungesë e strehimit të përshtatshëm
Komisioneri i Përgjithshëm i UNRWA-s, Philippe Lazzarini, deklaroi se ndihma humanitare në Gaza mbetet larg nevojave reale të popullsisë, edhe tre muaj pas hyrjes në fuqi të armëpushimit.
“Jemi tre muaj brenda armëpushimit, por ndihma ende nuk ka arritur në shkallën e nevojshme për popullsinë. Po, ushqimi ka hyrë, por përveç ushqimit, shumë pak lloje të tjera ndihmash kanë mbërritur,” tha Lazzarini për agjencinë Anadolu.
Ai theksoi se palestinezët “vazhdojnë të jetojnë në strehime të paqëndrueshme prej gome”.
“Kanë hyrë vetëm tenda që nuk janë rezistente ndaj ujit, të cilat qartësisht nuk e mbrojnë popullsinë. Në thelb, njerëzit vazhdojnë të kenë mungesë pothuajse në çdo gjë,” u shpreh ai.
I ftohti, vuajtje shtesë
Lazzarini nënvizoi se kushtet e motit të ftohtë përbëjnë një burim shtesë vuajtjeje për njerëzit që tashmë kanë përjetuar dy vjet luftë brutale, shkatërrim, masakra dhe zhvendosje të detyruar.
Megjithë kufizimet, ai tha se UNRWA vazhdon të ofrojë çdo ditë shërbime thelbësore shëndetësore përmes stafit të saj në komunitet, si dhe të punojë me partnerët për fushata vaksinimi, sigurimin e ujit të pastër, menaxhimin e mbetjeve dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjeve.
“Ne kemi rikthyer mjedisin e të nxënit ballë për ballë për më shumë se 60 mijë fëmijë dhe po ofrojmë gjithashtu mësim në distancë për mbi 290 mijë nxënës,” shpjegoi ai.
Ndërprerja e financimit nga SHBA
Lazzarini vuri në dukje se kontributet financiare të Shteteve të Bashkuara për UNRWA-n mbeten të pezulluara që nga shkurti 2024, pas akuzave ndaj stafit të agjencisë gjatë administratës së mëparshme amerikane.
Ai theksoi se, ndonëse të gjitha vendet e tjera që kishin pezulluar financimin e rifilluan mbështetjen pas përfundimit të hetimeve dhe marrjes së masave korrigjuese, SHBA nuk e bëri këtë.
Administrata Trump, sipas tij, ka konfirmuar vendimin për t’i dhënë fund mbështetjes ndaj UNRWA-s.
Në prag të kolapsit financiar
Duke paralajmëruar se agjencia po operon në kufijtë e kolapsit financiar, Lazzarini tha se UNRWA është detyruar të zbatojë masa të ashpra kursimi këtë vit.
Ai shtoi se disa aktivitete në Jerusalemin Lindor të pushtuar janë ndalur plotësisht për shkak të legjislacionit izraelit dhe pretendimit të Tel Avivit se Jerusalemi Lindor është pjesë e territorit të tij sovran.
Sipas tij, një ligj i tretë i miratuar nga Izraeli – që parashikon ndërprerjen e energjisë elektrike dhe ujit për objektet e UNRWA-s në Jerusalemin Lindor – përfshin gjithashtu dispozita për konfiskimin e objekteve dhe tokës.
Lazzarini theksoi se këto masa bien ndesh drejtpërdrejt me vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe pasqyrojnë veprime të njëanshme nga ana e Izraelit.
Bilanci i luftës
Që nga 7 tetori 2023, ushtria izraelite, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, ka nisur një luftë të përshkruar si gjenocidale kundër popullit të Gazës. Deri më tani, mbi 71.300 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 171.000 janë plagosur. Shumica dërrmuese e popullsë është zhvendosur, ndërsa shkatërrimi i infrastrukturës është i paprecedentë që nga Lufta e Dytë Botërore. Mijëra persona rezultojnë ende të zhdukur.
Përveç ofensivës ushtarake, bllokada izraelite ka shkaktuar uri të qëllimshme, duke çuar në vdekjen e qindra palestinezëve – kryesisht fëmijë – ndërsa qindra mijëra të tjerë mbeten në rrezik.
Pavarësisht dënimit të gjerë ndërkombëtar, pak është bërë për të vënë Izraelin para përgjegjësisë. Shteti izraelit është aktualisht nën hetim për gjenocid nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, ndërsa persona të akuzuar për krime lufte, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu, janë në kërkim zyrtar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale. /mesazhi