Ushtarët danezë urdhërohen të jenë në gatishmëri në rast sulmi amerikan ndaj Grenlandës

Trupat daneze u urdhëruan të ishin gati me municione luftarake javën e kaluar kundër një sulmi të mundshëm amerikan ndaj Grenlandës, raportoi sot transmetuesi publik danez DR, transmeton Anadolu.
Urdhri u lëshua javën e kaluar, dhe nëse Grenlanda sulmohej, ushtarët danezë ishin gati me municione luftarake.
Ushtarëve danezë iu urdhërua të çonin municione luftarake në Nuuk, kryeqytetin e Grenlandës, në skenarin më të keq, sipas raportit, duke cituar informacione nga burime politike.
Sipas transmetuesit, ky ishte rasti derisa presidenti i SHBA-së, Donald Trump u tërhoq nga përdorimi i forcës kundër Grenlandës pas një takimi me shefin e NATO-s, Mark Rutte të mërkurën në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër.
Gjithashtu theksohet se kishte vullnet të gjerë politik për të ndërmarrë luftën nëse do të ndodhte një sulm amerikan, jo vetëm në qeverinë daneze, por edhe në një gamë të gjerë partish opozitare.
Trumpi ka treguar interes për Grenlandën për shkak të vendndodhjes së saj strategjike në Arktik, burimeve të pasura minerale dhe shqetësimeve për rritjen e ndikimit rus dhe kinez në rajon.
Danimarka dhe Grenlanda kanë refuzuar propozimet për shitjen e territorit, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.
Pas takimit me Rutten, Trumpi njoftoi se ishte krijuar një kornizë për marrëveshje të mundshme që përfshinte Grenlandën dhe rajonin e Arktikut më të gjerë. Ai hoqi dorë nga kërcënimi për të vendosur tarifa ndaj vendeve evropiane që kundërshtuan ofertën e tij të blerjes.