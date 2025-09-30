Ushtarët izraelitë arrestojnë dy fëmijë të vegjël në Bregun Perëndimor me akuzën për “spiunazh”

Ushtarët izraelitë arrestuan dy fëmijë të vegjël palestinezë në qytetin El-Halil (Hebron) në jug të Bregut Perëndimor të pushtuar, nën akuzën për “spiunazh”, transmeton Anadolu.
Sipas mediave palestineze, incidenti ka ndodhur dje në Qytetin e Vjetër të El Halilit, ku dy fëmijë palestinezë janë ndaluar nga forcat izraelite.
Mediat thonë se fëmijët u arrestuan me akuzën për spiunazh, ndërsa ushtarët izraelitë i kanë marrë në pyetje për vendndodhjen e baballarëve të tyre, megjithëse ata po qanin nga frika.
Pas një kohe të shkurtër ndalimi, ushtarët izraelitë i kanë liruar fëmijët, por ndërkohë kishin bastisur edhe shtëpitë e familjeve të tyre.
Një video e publikuar në rrjetet sociale që tregon momentin e arrestimit të dy fëmijëve, pasqyron qartë shkallën e shtypjes që palestinezët përjetojnë në Bregun Perëndimor dhe shkallën në të cilën ka shkuar pushtimi izraelit.
– Mosha e tyre vlerësohet të jetë mes 4 dhe 6 vjeç
Në pamjet filmike shihen dy fëmijë palestinezë, të cilët besohet të jenë midis 4 dhe 6 vjeç, duke qarë dhe duke mbajtur njëri-tjetrin për dore.
Një ushtar izraelit shihet duke kapur për krahu njërin prej fëmijëve, ndërsa përpiqet të largojë palestinezët përreth që po kundërshtonin ndalimin.
I pyetur pse po i ndalojnë fëmijët, ushtari izraelit thotë se po kërkojnë baballarët e tyre, por pavarësisht reagimeve të të pranishmëve dhe lotëve të fëmijëve, ai vazhdon t’i mbajë ata.
Bregu Perëndimor është nën pushtim izraelit që nga viti 1967 ndërsa El-Halili është një nga qytetet ku ky pushtim ndihet më thellë.
Palestinezët në El-Halil jetojnë nën shtypjen e dyfishtë të ushtarëve izraelitë dhe të kolonëve hebrenj që uzurpojnë tokat palestineze.