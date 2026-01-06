Ushtarët izraelitë sulmuan një universitet në Bregun Perëndimor ku do të shfaqej filmi “Zëri i Hind Rajab”

Ushtarët izraelitë bastisën Universitetin Birzeit në Ramallah, në Bregun Perëndimor të pushtuar, për të parandaluar shfaqjen e filmit “Zëri i Hind Rajab”, duke plagosur 6 persona, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve lokale, studentët e universitetit po mbanin një aktivitet në solidaritet me të burgosurit palestinezë.
Ushtarët izraelitë bastisën universitetin ndërsa studentët po përgatiteshin të shfaqnin “Zëri i Hind Rajab” si pjesë e aktivitetit.
Ushtarët thyen dyert dhe përdorën municione luftarake, boma zanore dhe gaz lotsjellës.
Një deklaratë me shkrim nga Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze konfirmoi se tre studentë u plagosën në këmbë nga municionet luftarake dhe tre të tjerë u plagosën nga shrapnel.
Të plagosurit u dërguan në spital për trajtim.