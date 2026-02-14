Ushtria amerikane godet një anije të trafikantëve të drogës në Karaibe

Ushtria amerikane njoftoi përmes një postimi në rrjetet sociale se ka goditur një anije në rajonin e Karaibeve, duke shkaktuar vdekjen e tre personave.
Sipas deklaratës zyrtare, operacioni është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të luftuar trafikun ndërkombëtar të drogës në këtë zonë, e cila konsiderohet prej vitesh një korridor i rëndësishëm për transportin e narkotikëve drejt Amerikës së Veriut.
Ky është sulmi më i fundit në një seri operacionesh të ngjashme që janë zhvilluar gjatë muajve të fundit, ku forcat amerikane kanë ndërhyrë kundër mjeteve lundruese të dyshuara për përfshirje në aktivitete kriminale.
Autoritetet ushtarake theksuan se anija e goditur “ishte e përfshirë në operacione të trafikut të narkotikëve”, pa dhënë detaje të mëtejshme mbi sasinë e drogës së dyshuar apo identitetin e personave të vrarë.
Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump ka theksuar vazhdimisht se lufta kundër trafikut të drogës është një nga prioritetet kryesore të sigurisë kombëtare. Zyrtarë të administratës kanë lavdëruar operacionet detare dhe ajrore në Karaibe, duke i cilësuar ato si të suksesshme në ndërprerjen e rrjeteve të kontrabandës dhe në dobësimin e organizatave kriminale që veprojnë në rajon.
Megjithatë, detajet rreth incidentit të fundit mbeten të kufizuara. Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se nuk ka mundur ta konfirmojë në mënyrë të pavarur informacionin e publikuar nga ushtria amerikane.
Nuk është bërë e ditur nëse ka pasur të mbijetuar, arrestime apo reagime nga autoritetet lokale të vendeve të Karaibeve të përfshira në zonën e operacionit.