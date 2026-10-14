Ushtria e Jemenit: 1.250 luftëtarë të grupit Huthi janë “neutralizuar” në operacionin “Agimi i Jemenit”

Forcat qeveritare të Jemenit thanë të mërkurën se 1.250 luftëtarë të grupit Huthi janë “neutralizuar” gjatë operacionit ushtarak “Agimi i Jemenit” në disa fronte, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Forcave të Armatosura të Jemenit, Majed Abdullah al-Nazili, tha në një deklaratë se forcat qeveritare kanë kryer 2.309 sulme “të sakta dhe të drejtpërdrejta”, duke përdorur avionë luftarakë, dronë, artileri tokësore, raketahedhës dhe njësi snajperësh.
Ai pretendoi se operacionet kanë ndërprerë linjat mbrojtëse të Huthive, qendrat e komandimit dhe kontrollit, pozicionet në vijën e frontit dhe rrugët e furnizimit, duke u mundësuar forcave qeveritare të përparojnë.
Zëdhënësi tha se janë shkatërruar ose dëmtuar gjithashtu më shumë se 460 automjete ushtarake dhe pajisje të tjera.
Në provincën jugperëndimore të Taizit, forcat qeveritare kanë vazhduar sulmet ajrore dhe operacionet e pritave kundër forcave të Huthive dhe përforcimeve të tyre, sipas deklaratës.
Al-Nazili u bëri thirrje banorëve në zonat e kontrolluara nga Huthit që t’i mbajnë fëmijët e tyre larg fushatave të rekrutimit dhe pozicioneve ushtarake, si dhe përsëriti ofertën për amnisti të kryetarit të Këshillit Presidencial të Udhëheqjes, Rashad al-Alimi, për luftëtarët që dorëzojnë armët.
Ai gjithashtu akuzoi Huthit për shënjestrimin e infrastrukturës civile dhe lagjeve të banuara në Taiz.
Ushtria jemenase tha gjithashtu se ka kapur pesë komandantë të Huthive në perëndim të provincës së Taizit, përfshirë komandantin e lartë Akram Amer, i cili mban gradën e gjeneralmajorit.
Qeveria e Jemenit nisi në fillim të këtij muaji operacionin “Agimi i Jemenit” për të rimarrë zonat e kontrolluara nga Huthit, përfshirë kryeqytetin Sana. Që atëherë, forcat në mbështetje të qeverisë kanë njoftuar përparime në disa fronte, përfshirë zonat përreth Ngushticës strategjike të Bab al-Mandabit.
Operacioni është mbështetur nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili ka intensifikuar sulmet ajrore kundër pozicioneve të Huthive. Në fillim të këtij muaji, koalicioni tha se 100 avionë luftarakë morën pjesë në një fazë të ofensivës, ndërsa më vonë njoftoi se ishin shkatërruar 136 objektiva ushtarake.
Përshkallëzimi vjen pas rifillimit të luftimeve ndërmjet Arabisë Saudite dhe Huthive, përfshirë sulme ndërkufitare me raketa dhe dronë, si dhe intensifikimin e sulmeve ajrore të koalicionit në pjesët e Jemenit të kontrolluara nga Huthit.
Jemeni është përfshirë nga konflikti që nga viti 2014, kur Huthit morën kontrollin e Sanas, duke e detyruar qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të largohej nga kryeqyteti. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri ushtarakisht në mbështetje të qeverisë në vitin 2015.