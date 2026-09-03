Ushtria e Jemenit pretendon se ka marrë nën kontroll pozicione ushtarake të Huthive në jugperëndim të vendit

Ushtria jemenase njoftoi të enjten se ka marrë nën kontroll pozicione ushtarake nga grupi Huthi pas përleshjeve në provincën Taiz, në jugperëndim të vendit, transmeton anadolu.
Përleshjet shpërthyen herët të enjten pasi Huthit tentuan të sulmonin pozicionet e ushtrisë në disa fronte në rrethin Maqbanah, në perëndim të Taizit, thanë burime ushtarake, të cilat nuk u identifikuan, për faqen e internetit September Net, që drejtohet nga ushtria.
Luftimet “u zhvilluan në përleshje të ashpra dhe të drejtpërdrejta në distancë të afërt, gjatë të cilave u përdorën lloje të ndryshme armësh të rënda, të mesme dhe të lehta”, thanë burimet.
Forcat e ushtrisë zmbrapsën sulmet dhe detyruan luftëtarët Huthi të tërhiqeshin nga disa pozicione, shtuan ato.
Më pas, njësitë ushtarake ndërmorën një kundërofensivë ndaj pozicioneve të Huthive në frontet Maqbanah dhe al-Kadhah, sipas burimeve.
Fronti i Taizit përjetoi një përshkallëzim ushtarak të enjten, përfshirë sulme me raketa balistike dhe dronë, si dhe përleshje tokësore në rrethet al-Kadhah, Maqbanah dhe Mawza, në pjesën perëndimore të provincës.
Huthit nuk kanë bërë ende ndonjë koment lidhur me deklaratën e ushtrisë.