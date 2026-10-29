Ushtria iraniane njofton se rrëzoi një dron MQ-1 në lindje të Ngushticës së Hormuzit

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) kapi dhe shkatërroi një dron MQ-1 në lindje të Ngushticës së Hormuzit, raportoi të enjten agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve ISNA, duke cituar këtë forcë, transmeton Anadolu.
IRGC-ja tha se ky ishte droni i 14-të MQ-1 që kapej dhe shkatërrohej nga sistemet e saj të mbrojtjes ajrore.
Sipas ISNA-s, incidenti ndodhi në hapësirën ajrore në lindje të Ngushticës së Hormuzit, përballë zonës bregdetare të Sirikut.
Droni MQ-1 është një mjet ajror pa pilot i prodhuar në SHBA, megjithëse IRGC-ja nuk specifikoi se kush e operonte atë.
Incidenti ndodh në një kohë kur po shtohen shenjat për një raund të mundshëm të ri sulmesh nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit.
Wall Street Journal raportoi të martën se Washingtoni u kishte kërkuar disa vendeve arabe të Gjirit të përgatiteshin për një “fushatë të shkurtër dhe intensive ushtarake” kundër Teheranit, pas zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA, më 3 nëntor.
Sipas raportit, presidenti amerikan Donald Trump nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar, por po anon drejt një sulmi të gjerë pas zgjedhjeve.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke bërë që Teherani të përgjigjej me sulme me raketa dhe dronë në të gjithë rajonin dhe të mbyllte de facto Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për furnizimin global me energji.
Një memorandum mirëkuptimi, i nënshkruar në qershor për të hapur rrugën drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje, dështoi më vonë për shkak të mosmarrëveshjeve, përfshirë ato lidhur me lundrimin në ngushticë.