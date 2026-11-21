Ushtria iraniane njoftoi të shtunën se një avion luftarak amerikan F-16 është dëmtuar pasi një raketë iraniane e mbrojtjes ajrore ka shpërthyer pranë tij mbi Gjirin Persik të premten në mbrëmje, duke e detyruar pilotin të ndërpresë misionin dhe të kryejë ulje emergjente, transmeton Anadolu.
Zyra e marrëdhënieve me publikun e ushtrisë tha se sistemet e mbrojtjes ajrore të zhvilluara në vend, të dislokuara në jug të Iranit, e zbuluan dhe identifikuan avionin luftarak gjatë operimit në kuadër të rrjetit të integruar të mbrojtjes ajrore të vendit, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Sipas ushtrisë, sistemet e kanë gjurmuar avionin luftarak dhe drejt tij kanë lëshuar raketë. Raketa ka shpërthyer pranë avionit, duke e detyruar pilotin të ulej në “njërin prej aeroporteve më të afërta në rajon”, thuhet në deklaratë.
Ushtria iraniane nuk e bëri të ditur emrin e aeroportit.