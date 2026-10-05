Ushtria izraelite dhe okupuesit kryen rreth 63 mijë sulme në Bregun Perëndimor që nga 7 tetori 2023

Ushtria dhe okupuesit izraelitë kanë kryer 62.916 sulme kundër palestinezëve, tokës dhe pronës së tyre në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, që nga sulmi i 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit nga Hamasi, tha të dielën një komision palestinez, transmeton Anadolu.
Komisioni Palestinez për Rezistencë ndaj Kolonizimit dhe Murit tha se forcat izraelite janë përgjegjëse për 48.174 sulme ndërsa okupuesit izraelitë kanë kryer edhe 14.742 të tjera. Hebroni regjistroi numrin më të lartë me 10.840 sulme, i ndjekur nga Ramallahu dhe Al-Birehi me 10.594 dhe Nablusi me 10.261.
Sulmet nga okupuesit izraelitë kanë vrarë 66 palestinezë gjatë kësaj periudhe. Komisioni dokumentoi 1.182 zjarre që synonin tokën dhe pronën palestineze ndërsa 147.111 pemë u shkulën ose u dëmtuan, përfshirë më shumë se 100 mijë pemë ulliri.
Okupuesit izraelitë u përpoqën të krijojnë 211 poste të reja baritore, me sulme që arritën në 376 fshatra dhe komunitete palestineze. Raporti informon se autoritetet izraelite kanë kryer 1.814 operacione prishjeje që kanë prekëur 5.059 struktura, përfshirë 1.894 shtëpi të banuara.
Rreth 64.200 dynymë tokë palestineze u sekuestruan përmes urdhrave ushtarakë dhe deklaratave të “tokës shtetërore”, me komisionin që e përshkroi shkallën e konfiskimit si më të lartën në tre dekada. Raporti thekson se 415 plane për vendbanime të paligjshme izraelite që përfshinin dhjetëra mijëra njësi banimi u përparuan në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor.
Autoritetet izraelite lëshuan 97 tendera për 15.760 njësi vendbanimi shtesë, përfshirë zonën E1 në lindje të Kudsit.
Komisioni tha se masat janë shoqëruar gjithnjë e më shumë me legjislacion që synojnë imponimin e “aneksimit de facto” dhe bëri thirrje për veprime ndërkombëtare për të ndaluar zgjerimin e paligjshëm të vendbanimeve dhe për t’i mbajtur përgjegjës ata që janë përgjegjës.