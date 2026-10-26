Ushtria izraelite djeg kampin e të zhvendosurve në Gaza, mbeten të pastrehë 800 palestinezë

Ushtria izraelite dogji një kamp për të zhvendosurit në qytetin lindor të Gazës të dielën në mbrëmje, duke lënë më shumë se 800 palestinezë të pastrehë, tha të hënën Ministria e Punëve Publike dhe Strehimit të Gazës, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se dronët izraelitë me kuadrokopter i vunë zjarrin një kampi të tërë pranë kryqëzimit Shujaiya rreth orës 20:00 të dielën.
Zjarri përfshiu çadrat e zhvendosjes dhe disa sende të mbetura të familjeve, duke zhvendosur më shumë se 200 familje që përbëheshin nga mbi 800 palestinezë, shumica prej tyre gra, fëmijë, të moshuar dhe pacientë, tha ministria.
“Djegia e çadrave shkaktoi panik, frikë dhe tmerr të madh te familjet, të cilat mbetën edhe një herë pa strehë apo një alternativë për t’u mbrojtur nga kushtet e vështira”, thuhet në deklaratë.
Ministria e përshkroi incidentin si pjesë e një politike të “zhvendosjes së detyruar dhe çrrënjosjes së vazhdueshme”.
Ajo e quajti sulmin “një krim lufte të plotë dhe krim kundër njerëzimit”, duke thënë se ai përbën një shkelje të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe Konventave të Gjenevës që mbrojnë civilët gjatë konfliktit.
Ministria i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe organizatave të të drejtave të ndërhyjnë urgjentisht për të ndaluar gjenocidin dhe shkatërrimin e vazhdueshëm në Gaza.
Të dhënat palestineze tregojnë se Izraeli ka intensifikuar sulmet e tij në Rripin e Gazës përpara zgjedhjeve të së martës izraelite për Knesset.
Të premten, ministrja e Jashtme palestineze, Varsen Aghabekian, tha se gjaku palestinez është bërë një “kartë fituese” në zgjedhjet izraelite.
Pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e përditshme në Gaza, duke vrarë të paktën 1.551 palestinezë dhe duke plagosur 5.573 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë në Gaza, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës civile të enklavës është shkatërruar.