Ushtria izraelite e kthen universitetin në Gaza në depo municionesh, shkruan slogane raciste në muret e tij

Derisa sulmet e vazhdueshme të pamëshirshme izraelite e kanë lënë Gazën në gërmadha, në muret e një universiteti gjithashtu janë vërejtur parulla raciste të shkruara kundër palestinezëve, raporton Anadolu.

Tërheqja e plotë e ushtrisë izraelite nga Korridori Netzarim në Rripin e Gazës qendrore zbuloi dëmet e rënda të shkatërruara në infrastrukturë, zona të banuara dhe institucione nga sulmet e Tel Avivit gjatë më shumë se 15 muajve.

Një ndërtesë fakulteti që i përket Universitetit Al-Azhar të Gazës, që ndodhet në zonën Al-Moghraqa në Rripin e Gazës qendrore, mban shenjat e bombardime të forta nga ushtria izraelite. Mbetjet e municioneve të zbrazëta dhe parullat raciste në muret e ndërtesës edhe një herë zbulojnë fytyrën e shëmtuar të luftës izraelite.

Gjithashtu në muret e universitetit u panë shkrime raciste dhe të mbushura me urrejtje në gjuhën hebraike kundër palestinezëve. Ndër shkrimet e lëna nga ushtarët izraelitë ishte shprehja “Unë jam këtu për të prishur”, së bashku me “Yllin e Davidit” me gjashtë cepa.

Pamjet kapën ndërtesën e universitetit të shkatërruar brenda dhe jashtë tij, me libra dhe dokumente të shpërndara mes rrënojave dhe municioneve izraelite.

Një marrëveshje armëpushimi ka qenë në fuqi në Gaza që nga 19 janari, duke ndalur luftën gjenocidale të Izraelit që ka vrarë të paktën 48.200 palestinezë dhe e ka lënë enklavën në gërmadha.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi ​​urdhër-arreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli për luftën në enklavën palestineze gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND).