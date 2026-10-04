Ushtria izraelite godet me artileri një fshat, hap zjarr ndaj zonave të banuara në Sirinë jugore

Ushtria izraelite të shtunën bombardoi një fshat në jug të Sirisë dhe më vonë hapi zjarr ndaj zonave të banuara gjatë një inkursioni tjetër tokësor, raportoi televizioni Alikhbaria, transmeton Anadolu.
Artileria izraelite goditi periferinë e fshatit Abidin në provincën Daraa.
Nuk pati menjëherë raportime për viktima apo dëme materiale.
Abidin ndodhet në pellgun e Jarmukut, në perëndim të Daraas, dhe gjatë muajit shtator ishte shënjestruar disa herë nga artileria izraelite.
Forcat izraelite gjithashtu hynë në një zonë në perëndim të fshatit Sayda al-Hanout në provincën jugore Quneitra me dy tanke dhe automjete të tjera ushtarake, duke hapur zjarr në drejtim të lagjeve të banuara.
Izraeli vazhdon shkeljet në territorin sirian që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024.
Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa e ngriti këtë çështje në Asamblenë e Përgjithshme të 81-të të OKB-së, duke thënë se Izraeli ka kryer rreth 500 sulme ajrore dhe bombardime me artileri, më shumë se 1.200 inkursione dhe rreth 300 arrestime e ndalime që nga fundi i vitit 2024.