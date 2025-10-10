Ushtria izraelite godet me sulme ajrore në Khan Younis dhe Gaza City

Ushtria izraelite ka kryer sulme ajrore në Khan Younis, në jug të Gazës, dhe në qytetin e Gazës gjatë orëve të fundit, raporton Al Jazeera Arabic.
Forcat izraelite kanë bombarduar disa herë zonën Katiba, në qendër të Khan Younis. Deri tani nuk ka njoftime për viktima.
Sulmet ajrore të së premtes në mëngjes janë të parat që raportohen në Gaza që prej se qeveria izraelite miratoi fazën e parë të marrëveshjes së armëpushimit me Hamasin të enjten në mbrëmje.
Armëpushimi pritet të hyjë në fuqi brenda ditës së sotme. /mesazhi