Ushtria izraelite konfirmon sulmin ndaj një ndërtese të lartë në Gaza City

Ushtria izraelite ka pranuar se ka goditur kullën Soussi në Gaza City, duke pretenduar se ndërtesa përdorej nga Hamasi, raporton gazeta izraelite Haaretz.
Izraeli ka dhënë arsye të ngjashme edhe për sulmet ndaj ndërtesave të tjera banimi gjatë ofensivës në Gaza. Ndërkohë, Hamasi i ka mohuar kategorikisht akuzat dhe e ka cilësuar sulmin si një “krim”.
Ky ishte sulmi i dytë ndaj një ndërtese të lartë brenda dy ditësh në qytet, ndërsa forcat izraelite po e bombardojnë zonën për ta marrë nën kontroll dhe për të detyruar banorët të shpërngulen në jug.
Ndërtesa ishte duke strehuar familje të zhvendosura që kishin humbur shtëpitë e tyre gjatë pothuajse dy viteve të luftës. /mesazhi