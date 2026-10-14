Ushtria izraelite konfiskon ullinj të palestinezëve, intensifikohen sulmet ndaj bujqve në Bregun Perëndimor

Ushtria izraelite ka intensifikuar të mërkurën sulmet në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë konfiskimin e ullinjve të vjelë, shembjen e objekteve bujqësore dhe pengimin e bujqve për të arritur në tokat e tyre gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve, transmeton Anadolu.
Organizata palestineze për të drejtat e njeriut Al-Baidar tha në një deklaratë se forcat izraelite kanë sulmuar një palestinez në zonën Abu Sharif, midis qytezave Deir Dibwan dhe Burqa, në lindje të Ramallahut, përpara se t’ia konfiskonin automjetin dhe ullinjtë e vjelë.
Sipas organizatës, këto veprime po dëmtojnë palestinezët dhe mjetet e tyre të jetesës, si dhe po përkeqësojnë kushtet për bujqit gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve.
Në provincën Hebron, në jug të Bregut Perëndimor, organizata tha se forcat izraelite kanë shembur objekte bujqësore dhe dhoma në zonën Ghaziywa, pranë fshatit Susiya.
Ajo tha se shembjet kanë dëmtuar pronat palestineze dhe objektet që përdoren për të mbështetur veprimtarinë bujqësore, duke rrezikuar mundësinë e bujqve për të vazhduar punën në tokat e tyre.
Në provincën veriore Tulkarm, Al-Baidar tha se ushtria izraelite po pengon qindra bujq në qytetin Deir al-Ghusun të arrijnë në tokat bujqësore që ndodhen përtej murit ndarës për të vjelë ullinjtë, pavarësisht se ata kanë leje që u mundësojnë hyrjen.
Sipas organizatës, pengimi i qasjes rrezikon t’i privojë fermerët nga një pjesë e të korrave dhe t’u shkaktojë humbje ekonomike, veçanërisht pasi vjelja e ullinjve kufizohet në një periudhë të caktuar dhe përbën një burim të rëndësishëm të ardhurash për shumë familje palestineze.
Ajo shtoi se kolonët izraelitë kanë vjedhur ullinj të vjelë në zonën Tel Ma’in të Hebronit.
Këto incidente kanë ndodhur gjatë sezonit të vjeljes së ullinjve, në një kohë kur janë shtuar sulmet e kolonëve izraelitë kundër bujqve palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Komisioni palestinez për Rezistencë ndaj Kolonizimit dhe Murit tha të hënën se ka dokumentuar 136 sulme të lidhura me sezonin e vjeljes së ullinjve nga forcat izraelite dhe kolonët që nga fillimi i tetorit.
Sulmet përfshijnë rrahje, dëbime, frikësime, të shtëna me armë zjarri, përdorim të gazit lotsjellës, arrestime, vjedhje të ullinjve dhe pajisjeve të vjeljes, si dhe dëmtim të pemëve.
Sipas komisionit, sulmet u kanë shkaktuar humbje fermerëve dhe kanë kufizuar qasjen e tyre në tokat bujqësore.
Bastisjet e ushtrisë izraelite dhe sulmet e kolonëve kundër palestinezëve dhe pronave të tyre janë intensifikuar në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Rripin e Gazës, në tetor të vitit 2023.