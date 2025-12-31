Ushtria izraelite kryen bastisje të reja në fshatrat siriane në jug të Quneitrës

Forcat e ushtrisë izraelite kryen sot bastisje të reja në disa vendbanime siriane në provincën jugperëndimore të Quneitrës, transmeton Anadolu.
Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA) raportoi se një patrullë izraelite e përbërë nga tre automjete përparoi nga hyrja e qytetit Beer Ajam drejt fshatit Bariqa në Quneitra.
Më herët të martën, forcat izraelite kishin përparuar midis fshatrave Ruwayhina dhe Al-Mushrifah, duke ngritur një pikë kontrolli të përkohshme në kryqëzimin pranë fshatit Umm al-Azam.
Ata gjithashtu përparuan në fshatin Al-Asha dhe arrestuan një banor ndërsa vendosën një pikë kontrolli të përkohshme midis fshatit Ain Ziwan dhe qytetit Koudna në Quneitra, shtoi SANA.
Nuk pati komente të menjëhershme nga ushtria izraelite ose autoritetet siriane mbi bastisjet e reja.
Pavarësisht faktit se qeveria siriane nuk përbën kërcënim, forcat izraelite kanë hyrë vazhdimisht në territorin sirian dhe kanë nisur sulme ajrore, duke vrarë civilë dhe duke shkatërruar vendndodhje ushtarake siriane, automjete, armë dhe municione.
Të dhënat e qeverisë siriane tregojnë se që nga dhjetori i vitit 2024, Izraeli ka kryer mbi 1.000 sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, veprim që shkeli marrëveshjen e vitit 1974 me Sirinë.