Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ushtria izraelite kryen një inkursion të ri me mjete ushtarake në provincën...

Ushtria izraelite kryen një inkursion të ri me mjete ushtarake në provincën Daraa të Sirisë

Ushtria izraelite bëri një inkursion të ri të premten në fshatin e provincës jugore Daraa të Sirisë me nëntë automjete ushtarake, njoftuan mediat lokale, transmeton Anadolu.

Automjetet ushtarake izraelite hynë në zonën Wadi al-Raqad, raportoi televizioni sirian Al-Ikhbariya, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth natyrës së lëvizjeve të tyre.

Wadi al-Raqad ndodhet në zonën e pellgut Yarmouk në rajonin Daraa dhe ka dëshmuar inkursione të përsëritura dhe lëvizje ushtarake izraelite muajt e fundit.

Siria jugore ka përjetuar inkursione të përsëritura izraelite që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assad më 8 dhjetor 2024, kur Izraeli njoftoi rënien e Marrëveshjes së Shkëputjes së Forcave të vitit 1974 dhe pushtoi zonën tampon siriane dhe zona të tjera.

Damasku kërkon që Tel Aviv të tërhiqet në linjat e mbajtura përpara 8 dhjetorit 2024 dhe ka riafirmuar angazhimin e tij ndaj Marrëveshjes së Shkëputjes së Forcave të vitit 1974.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram