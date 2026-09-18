Ushtria izraelite kryen një inkursion të ri me mjete ushtarake në provincën Daraa të Sirisë

Ushtria izraelite bëri një inkursion të ri të premten në fshatin e provincës jugore Daraa të Sirisë me nëntë automjete ushtarake, njoftuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Automjetet ushtarake izraelite hynë në zonën Wadi al-Raqad, raportoi televizioni sirian Al-Ikhbariya, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth natyrës së lëvizjeve të tyre.
Wadi al-Raqad ndodhet në zonën e pellgut Yarmouk në rajonin Daraa dhe ka dëshmuar inkursione të përsëritura dhe lëvizje ushtarake izraelite muajt e fundit.
Siria jugore ka përjetuar inkursione të përsëritura izraelite që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assad më 8 dhjetor 2024, kur Izraeli njoftoi rënien e Marrëveshjes së Shkëputjes së Forcave të vitit 1974 dhe pushtoi zonën tampon siriane dhe zona të tjera.
Damasku kërkon që Tel Aviv të tërhiqet në linjat e mbajtura përpara 8 dhjetorit 2024 dhe ka riafirmuar angazhimin e tij ndaj Marrëveshjes së Shkëputjes së Forcave të vitit 1974.