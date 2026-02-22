Ushtria izraelite kryen sulme ajrore dhe artilerike në Gaza pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite kreu sulme ajrore dhe granatime artilerie në disa pjesë të Rripit të Gazës herët të dielën, pavarësisht armëpushimit që është në fuqi.
Sipas deklaratave të dëshmitarëve për Anadolu, avionët luftarakë izraelitë goditën zonat lindore të qytetit Rafah në jug të Rripit të Gazës.
Po ashtu, automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr ndaj zonave lindore të Khan Younisit në jug, ndërsa forcat detare qëlluan drejt vijës bregdetare të qytetit.
Në Qytetin e Gazës, avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ajrore në zonat lindore, të shoqëruara me granatime sporadike artilerie në të njëjtat zona, thanë dëshmitarët.
Një armëpushim i mbështetur nga SHBA-ja është në fuqi në Gaza që nga 10 tetori, duke i dhënë fund ofensivës dyvjeçare të Izraelit, e cila ka vrarë mbi 72 mijë persona, shumica gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Pavarësisht armëpushimit, forcat izraelite kanë kryer qindra shkelje përmes granatimeve dhe të shtënave, duke vrarë 612 palestinezë dhe plagosur 1.640 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.