Ushtria izraelite kryen sulme ajrore në Libanin jugor pavarësisht armëpushimit

Ushtria izraelite nisi një seri sulmesh ajrore në Libanin jugor të hënën, në një shkelje të re të një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga nëntori i vitit 2024, transmeton Anadolu.
Sulmet ajrore goditën pranë zonës së Kështjellës Meis në vendbanimin Ansar dhe qytetet Barghuz dhe Al-Mahmoudiyeh në lagjen Jezzine, tha agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
Aeroplanët luftarakë gjithashtu kryen sulme ajrore përgjatë lumit Litani, pranë periferive të qyteteve Al-Sreireh dhe Baraz, tha agjencia.
Aeroplanët luftarakë izraelitë goditën zonën midis Ansar dhe Az-Zrariyah në Libanin jugor me sulme ajrore të rënda, duke përdorur raketa që shkaktuan shpërthime të forta që jehonin në të gjithë rajonin.
Sipas agjencisë, ushtria izraelite nisi gjithashtu një sulm ajror që synonte periferitë e qytetit Louaizeh në rajonin Iqlim al-Tuffah. Sulme të tjera shënjestruan zonën Buslaya në periferi të Jbaa dhe zonën Wadi Kfar Melki në lagjen Sidon.
Ende nuk ka informacione në lidhje me të lënduarit.
Ushtria izraelite pretendoi se sulmet kishin në shënjestër ato që ajo pretendonte se ishin vendndodhje infrastrukturore të Hezbollahut në disa zona të Libanit jugor.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollahu ose qeveria libaneze mbi sulmet.
Armëpushimi midis Izraelit dhe Hezbollahut i ka dhënë fund më shumë se një viti sulmesh që vranë më shumë se 4.000 njerëz dhe plagosën 17.000 të tjerë në sfondin e luftës së Izraelit në Gaza.
Ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga Libani jugor në janar 2025 sipas armëpushimit, por në vend të kësaj u tërhoq vetëm pjesërisht dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë postblloqe kufitare.