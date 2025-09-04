Ushtria izraelite kryen sulme gjatë natës në Gaza City

Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet gjatë natës në Gaza City, duke shkaktuar viktima dhe shkatërrime. Burime spitalore konfirmojnë se të paktën nëntë palestinezë, mes tyre katër fëmijë, janë vrarë.
Sulmet përfshijnë:
- Dy persona të vrarë dhe një i zhdukur pas një goditjeje në një shtëpi në lagjen Sabra.
- Dy të vrarë dhe disa të plagosur në një tendë me të zhvendosur në Tal al-Hawa.
- Një i vrarë dhe disa të plagosur në tenda të të zhvendosurve në Nassr.
- Artileri e rëndë në lagjen as-Saftawi.
- Ushtria izraelite shpërtheu një robot me kurth mes shtëpive pranë Sheikh Radwan.
Në jug të Gazës, disa palestinezë u plagosën nga një sulm me dron ndaj një tende me të zhvendosur pranë Khan Younis. /mesazhi